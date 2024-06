¿Qué dice ahora el hincha de Boca Juniors que no quería a Edinson Cavani, porque no tiraba una diagonal?

El año pasado, cuando el nombre de Edinson Cavani sonaba para llegar a Boca Juniors, un joven hincha xeneize fue consultado a la salida de un partido por el delantero uruguayo. ¿Cavani si o Cavani no?, le consultó un periodistas. La respuesta del hincha se hizo viral: "Cavani no, no te tira una diagonal el hijo de punta, es peor que Benedetto. Yo lo miro en el Valencia y es horrible", tiró.