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Rodrigo Bentancur es suplente en el Tottenham en el partido ante el Manchester United por la Premier League

Rodrigo Bentancur, luego de la actividad con la selección uruguaya en la fecha FIFA, será suplente en el duelo ante Manchester United

10 de octubre de 2026 13:05 hs
Rodrigo Bentancur
AFP

Rodrigo Bentancur, luego de la actividad con la selección uruguaya en la fecha FIFA, será suplente en el Tottenham en su visita al Manchester United, correspondiente a la sexta fecha de la Premier League en Old Trafford, en donde el equipo de Londres buscará ganar para salir de la zona de descenso. El partido comenzará a las 13:30 horas.

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