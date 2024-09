Ronald Araujo volvió a la ciudad deportiva de Barcelona para seguir con su recuperación; mirá el video

Araujo observó el entrenamiento del primer equipo, en una sesión que ha contado con todos los jugadores disponibles, también con Ansu Fati que ha completado la totalidad de la sesión y con Gavi que ha hecho parte del entrenamiento con el grupo.

Los de Hansi Flick están ultimando los preparativos para enfrentarse a Girona este domingo. Los culés quieren firmar una buena actuación en Montilivi para continuar con la racha de victorias.

Ronald Araujo fue operado "satisfactoriamente" en Finlandia de su lesión en el muslo derecho, informó el lunes 22 de julio el FC Barcelona, sin dar plazos para su vuelta a los terrenos de juego.

Araujo "ha sido intervenido satisfactoriamente este lunes de la lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho", anunció el club español en un comunicado.

20240706 SOC-SPO-URUGUAY-V-BRAZIL-CONMEBOL-COPA-AMERICA-USA-2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Ronald Araujo of Uruguay reacts after suffering an injury during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadi

Ronald Araujo de la selección de Uruguay, se retiró llorando por su lesión ante Brasil en la Copa América 2024

