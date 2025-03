"Solo lo puede hacer el mejor de la historia": el golazo de Lionel Messi, el primero en 2025 para Inter Miami

El partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia) comenzó mal para Messi y compañía ya que el conjunto local, que cuenta entre sus figuras con el paraguayo Miguel Almirón, se adelantó en el minuto 11 con un cabezazo de Emmanuel Latte Lath a centro de Brooks Lennon.

Latte Lath, el fichaje más caro en la historia de la MLS (22 millones de dólares), firmó el segundo en el 19 en una jugada calcada y también en conexión con Lennon pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Un minuto después, el Inter Miami logró la igualada aprovechando un terrible error en la salida desde atrás de Bartosz Slisz. Messi, muy atento, le robó la cartera, dejó en el suelo a Derrick Williams y la picó de maravilla y con un toque exquisito ante la salida de Brad Guzan.

ATLANTA, GEORGIA - MARCH 16: Lionel Messi #10 and Luis Suárez #9 of Inter Miami CF leave the pitch after the first half the MLS match between Atlanta United and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on March 16, 2025 in Atlanta, Georgia. Todd Kirkland/G

Con 1-1 terminó la primera parte y en la segunda el partido se abrió con muchas ocasiones para ambos conjuntos.

Por el Atlanta United, Tristan Muyumba estrelló un balón en el larguero con un disparo lejano mientras que Inter Miami se topó una y otra vez con Guzan, que frustró oportunidades claras de Messi, Alba o del argentino Tadeo Allende.

Parecía que el partido iba a acabar en empate pero en el 89 apareció Picault, que llevaba solo 6 minutos sobre el campo, con un gol de cabeza en un córner para desatar la euforia entre las filas del Inter Miami.

Javier Mascherano elogió este domingo el precioso tanto que marcó Lionel Messi.

"El gol de Leo es un gol que solo puede hacer el mejor jugador de la historia de este deporte. No hay más que decir. Es un jugador que tiene la capacidad de hacer los goles más lindos que uno pueda ver", aseguró el entrenador en una rueda de prensa.

KINGSTON, JAMAICA - MARCH 13: Javier Mascherano, Head Coach of Inter Miami CF, talks to his player Lionel Messi #10 before entering the pitch during the 2025 Concacaf Champions Cup Round of 16 Second Leg match between Cavalier SC and Inter Miami CF at The

Mascherano y Messi en Jamaica

Foto: AFP