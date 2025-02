"Tiene las puertas abiertas": el aviso a Ronald Araujo que hizo el director deportivo de Barcelona, Deco

La cláusula de rescisión del zaguero no fue dada a conocer por el club, pero se sospecha que cambia según el equipo que lo pretenda.

En ese sentido, su futuro a largo plazo en el club no parece claro, según el diario deportivo AS de España, a lo que se suman las declaraciones que hizo Deco este miércoles a Sport y TV3.

“Pero si en el futuro, por lo que sea, hay que cambiar, tiene las puertas abiertas para decírnoslo y cambiará. Pero no creo que sea lo que quiera él. Si no, no hubiera renovado. Creo que se quiere quedar muchos años aquí”, comentó.

La renovación de Ronald Araujo

El defensa uruguayo Ronald Araujo renovó su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, anunció el club catalán el pasado 23 de enero.

Araujo, que en marzo cumplirá 25 años, tenía hasta ahora contrato hasta 2026. La firma del nuevo contrato se realizó este jueves en presencia del presidente del Barça Joan Laporta, del vicepresidente primero Rafa Yuste y del director deportivo Deco.

Ronald Araujo y Joan Laporta tras la renovación el uruguayo hasta 2031 en Barcelona Ronald Araujo y Joan Laporta tras la renovación el uruguayo hasta 2031 en Barcelona FC Barcelona

Llegado en 2018 procedente del Boston River de Montevideo para unirse al filial azulgrana, su debut oficial con el primer equipo fue en octubre de 2019, en un partido ante el Sevilla.

Pasó a formar parte del primer equipo del Barça de manera estable en la temporada 2020-2021

"Gracias a su fuerte carácter ganador y a su talento defensivo, el central uruguayo rápidamente se convirtió en una pieza clave en el equipo, siendo uno de los mejores centrales del mundo. Además, tiene la habilidad de poder adaptarse al lateral si es necesario", estimó el Barcelona en su texto.

Araujo ha jugado más de 150 partidos con el primer equipo del Barcelona. En su palmarés con el equipo tiene una Liga española, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Esta temporada es el segundo capitán del equipo. Con el acuerdo se pone fin a meses de especulaciones, después de que las negociaciones pasaran por diversos altibajos a lo largo de la actual temporada, subrayó la prensa deportiva española.