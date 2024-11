"Todos los uruguayos que dirigí son increíbles, los adoro": los elogios a Manuel Ugarte del nuevo entrenador de Manchester United, Ruben Amorim; mirá el video

El nuevo entrenador designado de Manchester United, Ruben Amorim, quien aún dirige a Sporting de Lisboa de Portugal, tuvo elogios para Manuel Ugarte , con quien se reencontrará en Old Trafford, y con los uruguayos que dirigió en su carrera.

Con respecto al volante de la selección uruguaya, tuvo varios elogios.

“Ugarte es un chico muy talentoso, tiene mucho para crecer, y fue de los más divertidos que he entrenado”, expresó.

De todas formas, reconoció que el ex Fénix no tendrá una condición especial por su pasado juntos en Sporting. “Me puso muy feliz encontrarlo de nuevo en el Manchester United, pero nadie más que él sabe que para mí son todos iguales, por lo que me puso muy feliz, pero va a tener que trabajar mucho para jugar”.

20240918 Manuel Ugarte jugó su segundo partido con Manchester United, el primero en Old Trafford Manuel Ugarte jugó su segundo partido con Manchester United, el primero en Old Trafford

El nuevo DT de Manchester United

El portugués Ruben Amorim, actual entrenador del Sporting de Lisboa, fue nombrado entrenador del Manchester United hasta junio de 2027 para remplazar al despedido Erik ten Hag, anunció el viernes 1° de noviembre el club inglés.

"Está hecho. Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim", escribió en la red social X el Manchester United, precisando que el técnico portugués de 39 años asumirá sus funciones el próximo 11 de noviembre.

"El Sporting SAD ha alcanzado un acuerdo con el Manchester United" que "pagará 11 millones de euros (11,94 millones de dólares)" por el traspaso de Ruben Amorim, indicó por su parte el club lisboeta, en un comunicado transmitido a la Comisión del Mercado de Valores Inmobiliarios (CMVM), órgano que supervisa la Bolsa portuguesa.

Hasta la llegada de Amorim, el neerlandés Ruud van Nistelrooy, exadjunto de Ten Hag, seguirá como interino.

El nombre del joven técnico portugués, de 39 años, se impuso rápidamente en Inglaterra como favorito para tomar el relevo de Ten Hag, despedido el lunes por el Manchester United luego de una nueva derrota por 2-1 contra el West Ham en Premier League.

Descrito por el Manchester United como "uno de los jóvenes entrenadores más emocionantes y de los más valorados del fútbol europeo", el nombre de Amorim se impuso rápidamente en Inglaterra como favorito para tomar el relevo de Ten Hag, despedido el lunes por el Manchester United luego de una nueva derrota por 2-1 contra el West Ham en Premier League.

Callado sobre su futuro en los últimos días, Amorim rompió su silencio como había prometido tras su victoria este viernes en la liga portuguesa contra el Estrela Amadora (5-1).

En rueda de prensa, el portugués explicó que había pedido al United si podía incorporarse a final de temporada, pero estos le dijeron que "era ahora o nunca".

"Tuve tres días para tomar la decisión", afirmó Amorim, quien reconoció que cambió "varias veces de opinión" por miedo a perjudicar al Sporting.

Recuperar una identidad de juego

Según los medios ingleses y portugueses, Amorim continuará en Lisboa hasta el parón internacional y, además del partido de este viernes, dirigirá al Sporting en un duelo de Liga de Campeones contra el Manchester City el martes y en la visita a Braga el siguiente fin de semana.

Luego de estos compromisos, aterrizará en Mánchester y podría dirigir su primer encuentro el 24 de noviembre, con la visita al Ipswich.

El joven entrenador se dio a conocer tras ganar la Copa de la Liga con el Braga en 2020, antes de explotar en el banquillo del Sporting la temporada siguiente, con doblete Copa de la Liga y campeonato en 2021.

La pasada temporada, en 2024, volvió a llevar al club de Lisboa a la victoria del campeonato.

En Old Trafford no tendrá demasiado margen de maniobra para remodelar de manera inmediata un club que gastó casi 600 millones de libras (775 millones de dólares) en el mercado bajo la dirección de Ten Hag. Por tanto, Amorim tendrá como labor asentar una identidad de juego, una carencia que el club ha arrastrado en las últimas temporadas.

Muy valorado en el escenario europeo, sin haber entrenado todavía a un equipo del máximo nivel, el portugués tiene un estilo de juego ofensivo, que impone a sus jugadores una presión alta y adoptar la posesión.

Más allá de la forma, el portugués tendrá que buscar también cómo llevar a su nuevo club a lo más alto en Inglaterra, pues lleva desde 2013 sin ganar la Premier League.

En aquel entonces el Manchester United todavía estaba entrenado por la leyenda Alex Ferguson.

Con base en AFP