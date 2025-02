Video: tras la dura eliminación de Liverpool ante el último de la Segunda inglesa en la FA Cup, el goleador rival se quedó con la camiseta de Darwin Núñez y dijo que lo admira

No es un día que Liverpool recordarán con cariño, pero es una historia completamente diferente para los jugadores de Plymouth Argyle después de convertirse en el cuarto equipo en vencer a los reds esta temporada.

El goleador del partido, Ryan Hardie, también se llevó un recuerdo al haber conseguido la camiseta de su colega número '9', Darwin Núñez, con lo que parecía muy contento en la conferencia de prensa posterior al triunfo histórico.

“Va a ser una camiseta que estará en mi pared, una de las mejores camisetas que tengo. Obviamente, es un jugador fantástico, lo admiro, y conseguir la camiseta número 9 es un buen intercambio para mí”, sostuvo Hardie.

