Renunció Invernizzi y Nacional hace cambios urgentes para mejorar la cancha del Gran Parque Central; llega un argentino que ya estuvo en el club

Según pudo saber Referí, se trata del Roberto "Tito" Antonio, canchero del estadio Norberto Tomaghello, de Defensa y Justicia y que también ha trabajado para San Telmo y Sacachispas.

La reestructura que hará Nacional también contempla cambios para todas sus infraestructuras, por lo que también habrá un nuevo encargado de las canchas de la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Antonio ya trabajó en Nacional cuando Alejandro Lembo fue el gerente deportivo del club, cargo que desempeñó entre 2013 y diciembre de 2018.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo este lunes en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890, que el tema fue conversado por la directiva: "Hicimos un racconto de por qué no se trabajó sobre eso, aunque hoy no concurrieron (Alejandro) Balbi y (José) Decurnex, lo pasado, pasó, hay que buscar paliativos para lo que queda del año porque así no se puede jugar en el Parque. En noviembre hacer un relevamiento de toda la cancha. No podemos jugar en esas condiciones. Se descarta pararlo ahora, por muchos factores no es viable".

20250209 Julián Millan, Nacional, Peñarol, clásico, campeonato apertura. La cancha se rellenó de arena para tapar los pozos Foto: Inés Guimaraens

En las elecciones, Decurnex había afirmado que la idea del oficialismo era parar el Parque Central a comienzos de año para reestructurar la cancha, pero finalmente Vairo resultó vencedor en las elecciones de diciembre.

"Viene una persona muy competente que lleva canchas en Argentina y el miércoles viene a dar un diagnóstico", agregó.

"Vamos a hacer un resembrado, ver si con uno alcanza, hasta julio, porque capaz que hay que hacer otro en agosto. Con el estado que presentó ayer el Parque no puede jugar", se sinceró Perchman.

"El miércoles tuvimos una jornada con un esponsor y no veía la cancha desde el partido contra Olimpia. Me llamó la atención. Me fui a Los Céspedes y les dije que fueran a ver el estado del Parque y la práctica se terminó cambiando para Los Céspedes", reveló el 2 tricolor.

"Hay un piso de US$ 200 mil hasta US$ 1 millón", expresó sobre el dinero que Nacional deberá poner para arreglar la cancha. "Tenemos que ver qué nos dicen los profesionales y ver qué recursos tenemos. El último trabajo duró 20 años, pero ya se terminó la vida útil", aseguró.

El consejero de Peñarol Evaristo González, se mostró muy crítico con el estado del campo de juego.

Nacional y Peñarol empataron 1-1 el domingo sobre ese áspero escenario.