Video: la dura y preocupante caída de Rodrigo Bentancur que se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento

Con el paso del tiempo y al ser atendido por los médicos, se encontraba muy aturdido.

bentancur.jpg Rodrigo Bentancur cayó muy mal y perdió el conocimiento en el partido entre Tottenham Hotspur y Leicester City por la Premier League inglesa FOTO: AFP

Esto llevó a que entrara una camilla para que pudiera salir del campo de juego.

La caída del jugador de Tottenham Hotspur encendió las alarmas, ya que la preocupación llegó a todos quienes estaban en el estadio.

Aquí se puede ver el video de la jugada:

La caída de Rodrigo Bentancur

Lo que dijo el técnico de Tottenham Hotspur sobre Rodrigo Bentancur y el posteo del club

Ange Postecoglou, el técnico de Tottenham Hotspur, habló luego del partido sobre la situación de Rodrigo Bentancur.

"Está despierto y se está comunicando, así que está bien desde ese punto de vista". sostuvo el DT.

A su vez, desde el club postearon un apoyo hacia el futbolista.

"We're all with you, Lolo (Estamos todos contigo, Lolo)", escribieron.