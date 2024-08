La explicación del experto en fichajes de Liverpool que trabajó con Jurgen Klopp, que no quería contratar a Darwin Núñez

Núñez ha estado entrando y saliendo del equipo de Liverpool , anotando 33 goles y brindando 17 asistencias en 96 apariciones para el club y este fin de semana, el nuevo técnico, el holandés Arne Slot, lo dejó los 90 minutos en el banco de suplentes y no lo hizo entrar en la victoria por 2-0 de visita ante Ipswich Town en un nuevo inicio de temporada de la Premier League.

"Pero ha sido culpable de desperdiciar un montón de oportunidades frente al gol y no ha logrado igualar el rendimiento de la estrella de gran éxito Mohamed Salah", dice el diario inglés Daily Express.

Graham trabajó como el primer director de investigación de Liverpool y fue fundamental para traer a Salah al club bajo el exentrenador Jurgen Klopp después de ayudar a iniciar un modelo de transferencia basado en datos en Merseyside.

El galés dejó Liverpool en 2023 y ha publicado un nuevo libro llamado "Cómo ganar la Premier League: La historia interna de la revolución de los datos del fútbol".

Los cuestionamientos sobre la contratación de Darwin Núñez por parte de Liverpool

Y durante una entrevista con The Athletic, Graham explicó por qué cuestionó la decisión de buscar la firma de Núñez.

“Núñez jugó brillantemente contra Liverpool (en la Liga de Campeones con Benfica) y eso tiene un efecto en la gente”, dijo Graham. “No le hizo ningún daño convertirse en jugador de Liverpool", comentó Graham.

“La dificultad con Núñez era que era un tipo de jugador muy diferente a (Roberto) Firmino. Mis preguntas eran: ‘¿Vamos a cambiar nuestro estilo o formación para él? ¿Es un jugador lo suficientemente bueno como para que valga la pena hacer esos cambios?’ Era algo a lo que nos habíamos resistido durante muchos años", añadió.

Según Graham, el estudio que realizó para la llegada de Darwin Núñez a Liverpool, tuvo algunas idas y vueltas.

“Pasamos por el mismo proceso de datos para Núñez que con otros jugadores. Quería asegurarme de que todos supieran el gran cambio que sería con Núñez. Era más bien, ‘¿Estamos seguros de que vamos a hacer el mejor uso de él?’", sostuvo.

El estilo de Darwin Núñez y si era importante contratarlo para Liverpool

“En el libro hablo de clasificar a los jugadores para entender cuál es su papel. Es diferente si son buenos o no. Siempre tuvimos una lista de ‘grandes jugadores, pero no para Liverpool’. Laterales defensivos, hombres de referencia, extremos que centran... Simplemente, no jugábamos con ese estilo. Estaba claro que Núñez era un número 9", esgrimió.

“No diría que los datos le dijeron que no a Núñez. Es más bien ‘si fichamos a este jugador, tenemos que entender que este es el papel en el que lo hemos visto ser efectivo y si actualmente hay un lugar para él en nuestro plantel'", agregó Graham.

Y terminó: “Y si estás gastando una gran cantidad de dinero en un jugador, entonces tiene que ser titular. Lo peor que puedes hacer es comprar un jugador de plantel y gastar dinero para dejarlo ahí, fuera de la cancha”.