Ache dijo que tiene claro "que esta directiva de Nacional no me quiere", y que la denuncia de la Unión de Clubes a la AUF es "para enchastrar a Ignacio Alonso"

"Tengo claro que esta directiva (de Nacional) no me quiere. Me ven demasiado cercano y no que yo estoy permanentemente señalando errores. Si les tengo que decir algo a Balbi o a Decurnex, se los digo mano a mano, no en un programa", comenzó diciendo Ache en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Algunos se sintieron molestos porque no participé en las elecciones pasadas. Quería unidad y me dijeron que no".

Ache continuó: "Entiendo que hay un montón de cosas que mejorar".

"Yo voy a donde me invitan. De la oposición me han invitado todos, del oficialismo, ninguno", sostuvo.

Consultado acerca de que supuestamente Alejandro Balbi no tiene nada en contra suyo, pero sí el expresidente tricolor José Decurnex, contestó: "Si Decurnex tiene algo en contra mío, pregúntenselo a él".

"Ya dije más de una vez que no es conveniente que yo sea candidato a presidente de Nacional", añadió.

El conocimiento de Eduardo Ache con Alejandro Balbi

Ache habló también de lo que sucede con la denuncia penal de la Unión de Clubes en contra de la AUF y de la asamblea que hubo de los socios de Nacional que se expresó en contra de prolongar el vínculo con la empresa Tenfield.

"El tema no es Eduardo Ache persona el que divide. Cuando le ponés nombre a las cosas, les ponés límites. Lo que pasó en esa asamblea de socios de Nacional, no tiene que ver conmigo. Yo no convoqué a esa asamblea, como está instalado. Yo participé de esa asamblea, y el pensamiento está instalado en el ADN del socio. Yo estuve en la asamblea de 1998 y fui uno de los tres que voté en contra de los derechos de TV (para Tenfield)", expresó.

Ache dijo que "a Balbi lo conozco desde 1998 y Víctor Della Valle fue un caballero. Me apoyó desde la vereda de enfrente luego de que le gané las elecciones. Alejandro se enojó porque era joven, y al poco tiempo volvió e hizo la carrera que hizo".

A su vez dijo que tiene "una excelente relación con el candidato (a presidente de Nacional) Javier Gomensoro. No he tomado la decisión de ser su vicepresidente de él hasta ahora".

-lcm1055-jpg..webp Ache no corre riesgos en el Comité Organizador del Mundial 2030 Foto: Leonardo Carreño.

El exneutral de la AUF, sostuvo que "la denuncia penal (de la Unión de Clubes) me dolió, no por mí, sino que porque conozco que esto que denuncian (faltante de dinero), no pasa en la AUF, por más que hace más de un año que no estoy allí".

"El tema de fondo es, vayamos a la Justicia y que se expida. Lo que me deja tranquilo a mí, es que escuché hace dos o tres días a Ruglio, que fue el dueño de Tenfield quien le pidió que firmara la denuncia y él le dijo que si sacaba el nombre de Tealdi, lo firmaba, ¿qué pasó? Lo que creo es que Casal es quien está detrás de esta denuncia. Pero no lo digo yo, lo dijo Ruglio", expresó.

A su vez fue muy claro e indicó que en este tema "hubo filtraciones del Banco República, pero tengo la tranquilidad de cómo ha trabajado la AUF".

"No puede ser que los que realizan las mejores auditorías (en Uruguay para la AUF) se hayan pasado por encima de US$ 25 millones faltantes. Por eso estoy tranquilo", dijo.

Y añadió con polémica: "Ya sé hasta cómo sigue todo esto: no me extraña que en cualquier momento comiencen ataques o denuncias personales. Hace cuatro meses que todos sabían que esta denuncia iba a suceder".

Según Ache, "el objetivo es enchastrarlo, debilitarlo a (Ignacio) Alonso, para ver si se va de la presidencia de la AUF".

"Nuestros derechos (de televisión) están cedidos a una empresa y mañana se pueden ceder a la misma o a otra. Estamos convencidos que el fútbol uruguayo vale muchísimo más de lo que está recibiendo", sostuvo.

También hubo un capítulo sobre el fútbol femenino que transmite AUFTV y que supuestamente, a los clubes no les ha ingresado el dinero prometido.

"Nadie se anima a decir que el fútbol femenino todavía no es rentable. En el Mundial masculino, la FIFA ganó US$ 8.000 millones y en el femenino, empató. Estoy tratando de ser políticamente correcto para que la parte femenina no me empiece a decir de todo", explicó el exdirigente.

Los silbidos a Ignacio Alonso y a Nery Pumpido en la despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay

Asimismo, se expresó sobre la ausencia de integrantes de Conmebol en el velorio del exjugador de Nacional, Juan Izquierdo, y de los silbidos a Ignacio Alonso y a Nery Pumpido, del máximo organismo del fútbol sudamericano, en la despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay el pasado viernes 6 de setiembre ante Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

"Me siento amigo de Alejandro Domínguez, pero creo que la Conmebol debería haber tenido otro trato con el tema de Juan Izquierdo, que no vinieron al velorio, pero sé que están haciendo algo de cara al futuro para la familia", dijo Ache.

Acerca de los silbidos a Alonso y Pumpido, indicó que justo se había ido del Centenario y que los escuchó cuando se subió a su camioneta. aunque aclaró: "Hubo dos episodios que han generado un sentimiento de rechazo hacia Conmebol que fue todo lo de la Copa América 2024 que fue injusto, pero que no había posibilidad de que no hubiera suspensiones por lo que pasó en la tribuna, y el otro lo de Juan Izquierdo. Entró Nacho con gente de la Conmebol, y entonces llegaron los silbidos de la gente".

Ache también opinó acerca del pedido de Nacional -acompañado por Peñarol y otros clubes- de no jugar la Copa AUF Uruguay, y que luego los tricolores se dieron vuelta.

"De repente Balbi, que es un tipo bicho, entendió que esto no era bueno para Nacional", indicó.

Sobre la camiseta que estrenó Peñarol este sábado ante Rampla Juniors, en homenaje al "clásico de la fuga" de 1941, cuando Nacional no se presentó a jugar el segundo tiempo tras ir perdiendo 2-0 y con dos hombre de menos, dijo: "No la vi (se ríe)".