Alejandro Balbi: el error que cometió Nacional con Jeremía Recoba, los refuerzos y el jugador que no quiere volver

"Vamos a hacer mayor de los esfuerzos (para reforzar el plantel). En una reunión le dije a Martín que Nacional iba a ser el esfuerzo debido para reforzarnos, no solo para los dos partidos con san Pablo, sino para acceder a las finales del torneo uruguayo, que es una obligación natural del club. Le dije no solo metete en el partido con Cerro Largo, sino ponete a pensar en refuerzos", expresó Balbi en Spor 890.

presentación lasarte @DarioAlberti.jfif Primera conferencia de prensa de Martín Lasarte como entrenador de Nacional, acompañado del presidente Alejandro Balbi, y de sus colaboradores Néstor Conde, Marcelo Tulbovitz, Mauricio Victorino y Sebastián Flores

El presidente contó que llamó a un jugador, que le dijo que por ahora no piensa volver a Uruguay: "A veces por más que uno tenga voluntad... un viejo anhelo es el Diente López, al que llamé personalmente y me dijo que en este momento no tiene pensado volver a Uruguay, por más que Bava no lo va a tener en sus planes (en el León de México). Tiene un año más de contrato, gana muchísimo dinero y no tiene voluntad de volver al país porque todavía es joven".