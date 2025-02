Alexander Barboza llegó para tramitar su pasaporte uruguayo, se ilusiona con ser convocado por Bielsa y dijo de qué cuadro es hincha en Uruguay

También agregó que Alejandro Balbi, expresidente de Nacional, lo ayudó con los trámites en su carácter de abogado, y le regaló una camiseta celeste de Nacional.

"Mi padre es de Peñarol, Ale me regaló una camiseta de Nacional, y la voy a tener junto a otras de colección que tengo. Acá soy hincha de Cerro", señaló.

El mes que viene Uruguay enfrentará a Argentina por las Eliminatorias: "Se viene un partido bastante picante, no me quiero acelerar ni entusiasmar de más porque no quiere que me pegue mal. Estoy tranquilo, con ganas para que se dé", subrayó.