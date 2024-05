Álvaro Recoba: "Nacional debía ganar: enfrente hay un rival que por más que ganes y ganes, sigue ganando"

Como Peñarol es campeón y será el otro cabeza de serie, no habrá clásico en el campeonato, salvo que ambos lleguen a la final.

"Los últimos dos partidos sometimos mucho al rival, lo dominamos, y los goles son fundamentales. El otro día fue Didí (Zabala) y hoy Ruben (Bentancourt). Es difícil encontrar espacios, ellos estaban bien parados. Por momentos estábamos lentos con la pelota. Había que ganar. A mí me gusta ganar de otra manera, pero no podíamos perder pisada en algo que para nosotros es importantísimo como el Campeonato Uruguayo", comenzó diciendo el técnico tricolor.

Y añadió: "El jueves (para cerrar la serie de la Copa Libertadores de América en Paraguay ante Libertad) nos jugamos una linda posibilidad de seguir en carrera por el objetivo de alcanzar la clasificación al Mundial de Clubes (del año que viene)".

Recoba habló de la importancia del triunfo, por lo que está haciendo Peñarol: "Enfrente tenemos un rival (Peñarol) que sigue adelante, no pierde pisada, pero esto termina a fin de año. Me voy tranquilo. Merecimos ganar, no encontramos los espacios, pero ellos vinieron con la idea de defender".

20240525 Ruben Bentancourt celebra su golazo para Nacional ante Danubio Ruben Bentancourt celebra su golazo para Nacional ante Danubio FOTO: Leonardo Carreño

Y sin nombrarlo, volvió a hablar de Peñarol. "El rival es parecido a lo que hizo el Guti (Álvaro Gutiérrez) con nosotros en 2014. Por más que vos ganes, ganes y ganes, ellos siguen ganando".

El DT tricolor habló a su vez del gol de Ruben Bentancourt y de lo que pesa en el equipo.

"Ruben es un crack. Es una persona que me genera mucha alegría. Es un jugador que me gusta mucho, me transmite cosas muy buenas, sobre todo, por la generosidad que tiene. Empezó en el banco porque viene con un dolor fuerte en un tobillo y en la rodilla. Le dije, ‘entrá y hace un gol’. Entró e hizo un gol. Es uno de todo el plantel que genera buenas sensaciones positivas", indicó.