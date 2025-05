Álvaro Rodríguez reveló qué tan cerca estuvo de llegar a Peñarol y también su sentimiento por el manya

URUGUAYOS Álvaro Rodríguez no se presta para el show: mirá la incómoda entrevista al uruguayo cuando le preguntaron por el clásico Real Madrid vs Barcelona

Con Real Madrid, el Toro jugó 10 partidos y le marcó un gol a su clásico rival, Atlético de Madrid.

Esta temporada se fue cedido a préstamo a Getafe donde lleva 3 goles en 23 partidos.

En entrevista con Quiero Fútbol que se emite por Sport 890, Rodríguez le bajó el perfil a la posibilidad que tuvo de llegar a Peñarol a comienzos de 2024.

"Creo que fue algo más de las redes sociales que una posibilidad real. Conmigo no habló nadie, solo le consultaron a mi representante. Cuando me muestro con camisetas de Peñarol o pongo algo en redes lo hago como hincha, no con otras intenciones", explicó.

"Si no fuera por mi padre no habría jugado por Uruguay ni me hubiera hincha de Peñarol. Es así. Por eso el sentimiento por el club", agregó.

Rodríguez contó que sigue los resultados de Peñarol a través de aplicaciones en celular porque no tiene al fútbol uruguayo en su señal de cable.

También habló de su relación con Federico Valverde y reveló que cuando se presentó ante él tenía muchos nervios y que cuando le preguntó si sabía quién era su padre, el Halcón le contestó: "Claro que sé quién es, guachín".

"Entre los dos siempre estamos pendientes de cómo le va a Peñarol", afirmó Rodríguez.