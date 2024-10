Bronca en Cerro Largo por el cambio de fecha para jugar con Nacional: "Es injusto", dijo Ernesto Dehl

"El domingo es el día de mayor afluencia de público, el Ministerio del Interior va a tener que estar abocado también al partido, se va a generar una merma considerable en la venta de entradas por eso creo que la fijación del sábado era lógica y coherente, pero por gestiones de Nacional ante la Mesa donde argumentaron que no tienen lugar para alojarse, se cambió", expresó.

"Eso es algo nos pasa en cuando vamos a jugar a Montevideo o cuando hemos ido a Colonia o Florida. Una vez nos pasó en Montevideo por demorarnos en la logística y tuvimos que quedarnos fuera de Montevideo. En una ocasión, para jugar en Colonia nos quedamos en la capital, que está a 180 kilómetros. No es justo porque estaba todo organizado para el sábado", lamentó Dehl.

"Nacional puede perfectamente alojarse en Treinta y Tres, en Lago Merín o en Tacuarembó; hay posibilidades", agregó.

La última vez que Nacional fue a Melo, la hinchada de Cerro Largo desplegó una bandera con una gallina con una insultante leyenda para burlarse de los tricolores.

"No creo que sea un partido de riesgo, pero también está el antecedente de lo que pasó el fin de semana con Nacional. Es un partido para tomar precauciones", dijo Dehl.

"No es justo, no se nos da un trato igualitario, la fecha estaba fijada, muchas veces dicen que cuando está fijada no puede cambiarse y son inflexibles. Ahora son flexibles. Que prime el sentido común. Todo esto es parte de la desorganización del fútbol uruguayo, por eso es que bregamos por un nuevo modelo, pasa todos los fines de semana, esto ha pasado a ser la regla y no es excepción", indicó el titular de los arachanes.

"Se nos han fijado partidos a las 12.30 con climas en que es una locura jugar. El lunes de tarde puse en conocimiento de la fiesta que hay en Cerro Largo al presidente de la Mesa Ejecutiva (Álvaro Rivero) pero de noche, de manera inconsulta, nos cambiaron el día. Son los pesos y contrapesos del fútbol uruguayo que generan situaciones injustas como estas. Es una decisión que se tiene que rever porque hay posibilidades y con el cambio se nos causa un perjuicio con un partido que estaba fijado hace 15 días", concluyó Dehl.