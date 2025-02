Carlos Manta denunció que "directivo muy fuerte" de Peñarol "llamó para presionar a funcionaria de AUF" para que dejaran entrar hinchas en el clásico de la Supercopa

“¿Alguien denuncia al directivo que hizo…? Yo creo que está prohibido que no se le puede dar entradas gratis a la gente que está en la lista negra o a barras bravas. ¿Es así o no es así? ¿Y qué pasó?", dijo Manta.

"Un directivo muy fuerte del fútbol uruguayo llamó para presionar a una funcionaria de la AUF"

“Hay una denuncia de un directivo muy fuerte del fútbol uruguayo que llamó para presionar a una funcionaria de la AUF para que dejaran entrar. Y ahí mete también a las fuerzas del orden: ‘No porque para evitar inconvenientes, que sean más graves, había 400 personas, había que sacar ese problema’… Y los dejaron entrar al espectáculo”, indicó.

0002054817.webp Carlos Manta, en sus épocas de entrenador

“En ese momento (cuando hubo un ataque a un funcionario de recaudación de la AUF) pasó eso, pero para evitar más problemas, esas 400 personas que estaban sin entradas, las dejaron entrar. Entonces uno se cansa de este tipo de cosas”, señaló Manta.

El neutral le consultaron el pedido del directivo y le mencionaron que era alguien de Peñarol porque esa era la tribuna aurinegra.

“Sí, hubo un directivo muy grande que pidió a un funcionario que los dejaran entrar para evitar problemas”, señaló.

Ante el comentario de si el dirigente mirasol se hacía cargo del costo de las entradas, Manta dijo: “No es un tema del costo, es un tema de que generamos violencia. No solo que no pagaron, sino que capaz que no pasaron por las cámaras, no hubo un control”.

20250126 Hinchas hinchada bengalas Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (7).jpeg Hinchas de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

“Hubo un llamado para decir que había 100 personas afuera, que se hacía cargo de las entradas de las 100 personas, pero no eran 100, eran 400. Y en ese momento hubo una especie de acuerdo para que la Policía no interviniera y hubiera males mayores, y entraron unas 400 personas”, reiteró Manta.

La amenaza de avalancha, la participación de la Policía y el pedido de Peñarol para que abrieran las puertas

El 28 de enero Referí explicó con detalles lo que ocurrió en el clásico de la Supercopa Uruguaya con los hinchas de Peñarol que amenazaron con entrar al estadio mediante una avalancha, si no los dejaban ingresar.

¿Qué ocurrió en la tribuna Ámsterdam cuando comenzó el primer tiempo del clásico? Un grupo de hinchas de Peñarol llegó a las puertas de acceso a las tribunas y, sin entradas, amenazaron con ingresar mediante una avalancha. La amenaza de avalancha fue confirmada a Referí por fuentes del Ministerio del Interior.

A raíz de esta situación de tensión, con 40 mil personas dentro del estadio, este grupo de 300 hinchas (Manta dijo que fueron 400) amenazando afuera y en medio del caos, la primera medida que adoptaron en el operativo de seguridad fue reforzarlo en las afueras de la Ámsterdam.

Lejos de encauzar el problema, la tensión fue aumentando y la solución que encontraron, a pedido de Peñarol, fue que abrieran las puertas de la tribuna Ámsterdam para que ingresaran los hinchas que amenazaban con realizar una avalancha.

El personal de recaudación seguía trabajando en las puertas de acceso.

Finalmente, la solución que encontraron la Policía y Peñarol fue liberar los controles de ingreso y dejar ingresar a los hinchas, sin entradas, con el compromiso que el club se hacía cargo de las entradas de esas personas.

Según pudo conocer Referí, fueron unos 300 hinchas los que accedieron con el primer tiempo en juego sin pagar entrada al clásico y Peñarol asume los costos del valor de esos boletos.

Carlos Manta: "Se tomó la decisión de hacer denuncias penales"

El neutral dijo que la AUF está “trabajando en estas cosas”.

“Se tomó la decisión de hacer denuncias penales. Porque si no ponemos coto a todo esto, se va a complicar cada vez más. No es que esté en contra del espectáculo, todo lo contrario. Soy amante del entorno del fútbol y las tribunas. Es garantizar la seguridad, por algo se invirtió tanto en cámaras y se paga tanto dinero en seguridad. No me cierra por qué la Policía tiene que estar afuera de los estadios. Nadie se compromete”.

“Hubo un llamado a una funcionaria de la AUF para decirle que por favor que dejaran entrar a 100 personas, que ellos se hacían cargo de las entradas. Resulto que no eran 100, eran 400, hubo una avalancha… A esto hay que transmitirlo para que no vuelva a suceder”, reiteró Manta. "Yo me hago responsable".