Nacional no puede contar con una de sus principales figuras ofensivas como Gonzalo Carneiro, quien no viajó a Melo por lesión.

20240507 FBL - LIBERTADORES - NACIONALURU - RIVER Nacional's forward Gonzalo Carneiro celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Nacional and Argentina's River Plate at the Gran Parque Cen

Gonzalo Carneiro fue el autor de los dos goles de Nacional para el empate contra River argentino

Dante Fernández / AFP