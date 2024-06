Cerro vs Nacional: el bolso y el villero con equipos confirmados para arrancar el Torneo Intermedio

Live Blog Post

Ramiro Olmos al llegar al Franzini: "Lo de Recoba ha sido positivo"

El delegado de Nacional, Ramiro Olmos, expresó en la previa de Cerro vs Nacional: "Hay que desdramatizar todo, la Mesa ya lo fijó acá y hay que jugarlo sino hablamos más de lo que pasa afuera que lo de adentro de la cancha".

En declaraciones a radio Universal, AM 970, dijo sobre Álvaro Recoba: "En juego no está la continuidad ni la estuvo en su momento ni lo está ahora. En estos ocho meses Recoba nos clasificó a la Copa Libertadores en un año complicado, pasó dos fases y una fecha antes clasificó a octavos después. Hace muchos puntos en Apertura donde hacía cuatro o cinco años no se hacía esa cantidad de puntos, pero un rival hizo muchos más puntos en un campeonato bastante extraordinario por los puntos que ralizó. Hoy nos podemos poner a cuatro puntos y lo ha hecho bien. Tenemos que mirar lo que hicimos en función de los resultados obtenidos. Por supuesto que se puede mejorar y en esto estamos, lo de Recoba ha sido positivo".

Sobre su próximo rival en Copa Libertadores, que será São Paulo, Olmos expresó: "Los brasileños son siempre duros, pudo tocarnos un brasileño más duro, pero Nacional saca lo mejor de sí en estas instancias y dentro de todo no hay mucho para quejarse", concluyó.