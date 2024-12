¿Cómo hizo Peñarol para que el Campeón del Siglo estuviera en excelentes condiciones pese a la lluvia del domingo?

Cuando el encargado del cuidado y mantenimiento del Campeón del Siglo, Martín Álvarez, llegó al estadio aurinegro se encontró con el panorama que ilustra la foto de esta nota.

Según el licenciado en gestión agropecuaria, en dos horas y media llovió 47 milímetros, lo que representa una gran cantidad de agua.

"No es la cantidad de lluvia en el día sino la cantidad de lluvia en poco rato que es cuando la capacidad de drenaje de la cancha se ve superada y se arman los charcos. Fue un montón", comentó a Referí.

"Metimos mucho lampazo bajo y lluvia y pinchamos la cancha para que drene más y por suerte quedó muy bien", expresó.

"Empezamos a mover el agua con lampazo a lugares donde la cancha drena más. La llevábamos ahí para que no quedaran charcos. Eso permitió que la humedad se fuera", dijo Álvarez que trabajó a la par de cinco funcionarios más que tiene el club para las labores en los días de partido.

Pinchar la cancha implica la utilización de una herramienta que tiene pinchos de unos 15 centímetros que permite perforar el césped en los lugares más anegados para que el agua baje.

"El cuerpo técnico ayudó no calentando adentro de la cancha y pidiéndole a Fénix que hiciera lo mismo en una decisión que tomamos sobre la hora 16.00 cuando llegaron Diego Aguirre, Fernando Piñatares y Juan Verzeri", comentó Álvarez.

"Yo aconsejé priorizar el estado de la cancha sobre hacer el calentamiento en la misma, pero la decisión final era de ellos", agregó.

"En un día tan importante, desde las 12, Diego (Aguirre) me mandó audios de cómo estaba la cancha, me preguntaba qué me parecía a mí, qué debíamos a hacer y cómo iba a estar a la hora del partido como para ir planificando el juego en base a eso", contó el encargado de las canchas de Peñarol.

Álvarez también reveló en esta nota que Aguirre es una persona que se asesora con los técnicos en las diversas materias que hacen a la vida del club, que escucha, que intenta comprender las cosas, que confía en los encargados y que en base a eso luego toma sus decisiones.

"Les dije que se quedaran tranquilos, que si paraba una hora antes, la cancha iba a drenar; mi miedo era que no parara, porque daban lluvia hasta las 18. Pero ahí el presidente (Ignacio Ruglio) había acordado con la Mesa Ejecutiva postergar de a una hora los partidos si las canchas no estaban en condiciones", explicó Álvarez. A la misma hora de Peñarol vs Fénix jugaron en el Gran Parque Central Nacional vs Boston River.

A la hora de jugar, el campo de juego se olvidó de toda el agua que recibió, Peñarol ganó 3-1 y Leonardo Fernández pudo afirmarse sin problemas para meter otro golazo de tiro libre en el ángulo.

Esta fue la foto que publicó Peñarol cuando la lluvia fue removida y antes de que empezar a llegar el público:

20241201 Campeón del Siglo, Peñarol, Torneo Clausura 2024. Foto: @OficialCAP Campeón del Siglo Foto: @OficialCAP

Así lució el campo de juego a la hora del partido: