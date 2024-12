Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, recibió la medalla de campeón uruguayo de Peñarol por parte de Eduardo Zaidensztat

Ruglio, tal como informó Referí, está suspendido en su calidad de dirigente de Peñarol.

Sin embargo, puede seguir asistiendo a los partidos como hincha.

Eso sí, los hinchas, en los estadios, tienen limitada su movilidad y solo pueden ir a la tribuna o a los palcos. No pueden bajar a nivel de cancha.

Ruglio, sin embargo, se movió a sus anchas en el Campeón del Siglo.

Lo único que no pudo hacer fue obtener su medalla de campeón uruguayo.

Por eso, cuando terminaba su nota con VTV, entrevistado por Daniel Banchero, Ruglio recibió la medalla en un acto improvisado por el vicepresidente y tesorero del club, Eduardo Zaidensztat.

"El mejor presidente de Peñarol este triunfo y estos campeonatos que recibió Peñarol se debe al cuerpo técnico, al excelente plantel que tenemos, pero también a un gran trabajo de 24 horas y 365 días al año de Nacho. Más que merecido que yo públicamente, le entrego a nuestro querido presidente la medalla de campeón. Gracias amigo", dijo Zaidensztat para la televisión.

"Muy bien. Muchas gracias, no me lo esperaba esta. No me lo esperaba. ¡Arriba!", declaró Ruglio en el acto donde terminó quedándose con la medalla que estaba impedido de recibir por su sanción como dirigente.

"El Zeta es un amigo y como amigo que es, es incondicional, no lo esperaba esta y bueno nada siempre lo mismo que le dije a Diego (Aguirre), con Z me pasa lo mismo es 24-7, ama el club, trabaja por amor al club, no trabaja por otra cosa, cuida, tiene el trabajo más difícil de todos que es cuidar el dinero y lo ha hecho muy bien y también ha sabido entender cuando tenemos que empezar a privilegiar lo deportivo, así que acá tengo no un vicepresidente ni un tesorero, tengo un gran amigo al que en cada nota siempre me encargo de respaldar lo que hace, porque él tiene un laburo difícil y me dio mucho orgullo ahí él dándole la medalla a los jugadores", declaró Ruglio, emocionado.

El balance del año de Ignacio Ruglio

"Mete como un caballo y se merece todo lo bueno que a Peñarol le está pasando. Ojalá el año que viene podamos tener esa copa internacional que buscamos y podamos ir por un buen campeonato a ver si podemos ganar mi bicampeonato y disfrutarlo con mi amigo. Fue un año que hoy lo coronan, pero fue durísimo pese al Campeonato Uruguayo, Apertura, Clausura y al tercer puesto de la Copa Libertadores de América. Un año increíble, soñado, maravilloso, en el que se nos escapó el gran sueño que teníamos, pero estoy convencido que el mensaje que nos tiene que quedar es que si en el 2021 estuvimos entre los cuatro mejores de la Sudamericana y en el 2024 estuvimos entre los cuatro mejores de la Libertadores y en el 2022 ganamos a la Libertadores sub 20, al arco le estamos cabeceando cerca y en algún momento tiene que entrar y tenemos que pelear para que entre. Ahora Diego cuando terminó de hablar ahí dijo ahora vamos por la sexta, cuando me abrazó después de eso me dijo 'ya te metí la presión', porque ahora sí tenemos que soñar en grande y después la vida dirá si se puede o no. Claramente cada vez es más difícil para los equipos uruguayos, pero los uruguayos tenemos algo que el resto no tiene y si armamos equipos laburantes y metedores y de gente comprometida y de jugadores que quieran quedarse, se puede", afirmó.

"Este plantel tiene a un Leo Fernández que vino el primer semestre por prácticamente nada, solo por darse el gusto. Tiene a un Guzmán Rodríguez que él mismo descartó ofertas a mitad de año para quedarse en Peñarol de cumplir su sueño de salir campeón. Y no ofertas de cualquier lado, ofertas de Europa, reales. Y él mismo dijo 'yo me quiero quedar acá'. Leo vino por seis meses y lo retuvieron. y justo hoy el gol ese de Pedro Milans, hubiese querido que no lo anularan y que entrara, solo por la calidad de persona de Pedro y por lo querido, lo fueron a abrazar todos los compañeros como en demostración de que están agradecidos por lo que ha hecho los 9, los defensa, Léo Coelho, al que fui de los primeros a saludar, porque vino jugando en una patriada grande a Peñarol y quería estar en Peñarol. El año pasado cuando no se nos dio, mucha gente se rio de él y él aguantó y se quedó y metió y metió y hoy es campeón uruguayo con Peñarol y se lo hiper merece, porque la verdad que en este tiempo se ha identificado mucho con el club", dijo.

"Como dijo el Zeta, lleva mucho trabajo que las cosas salgan bien, pero estamos orgullosos de lo que está pasando en Peñarol, en un club que está hiper sólido económicamente con la difícil que esto en Uruguay y en América", afirmó el presidente, a pesar de que en la semana, el club pidió a Conmebol un adelanto del 50% del premio que le corresponderá al club por su participación en la Copa Libertadores 2025.

"En los cuatro campeonatos uruguayos que llevamos desde que me toca ser presidente, definimos tres, ganamos dos, se nos escapó el año pasado un campeonato increíble, pero estuvimos dos veces en cuatro años entre los cuatro mejores de América, en Sudamericana y Libertadores. No habíamos aumentado el historial clásico, pero hoy lo tenemos igual que como lo agarramos. Bajamos la deuda a nivel cero, tenemos una infraestructura que nunca tuvo el club y todo eso lo hemos ido generando mientras hemos ido ganando", agregó.

"Tengo la enorme dicha de tener a papá y a mamá conmigo, con casi 80 años, tenerlos cercanos y la verdad que es una bendición gigantesca que estén acá", dijo Ruglio emocionado.

"Hay gente que tiene otras intenciones que no es ver a Peñarol bien"

"La interna de Peñarol es durísima. Un día escuché a (Ricardo) Aarcón, presidente de Nacional, que me gustaba mucho escucharlo, porque siempre digo que era un pensador, que a veces los mayores enemigos están adentro. Y nosotros, a veces, los mayores enemigos los teníamos acá adentro, de forma increíble, estando bien en generar las cosas, dando palo, mucha gente. No me olvido un tuit que salió un día que dijo, tengo la peor de las noticias, puso uno que supuestamente era hincha Peñarol, 'ya se va Guzmán Rodríguez' y nosotros estábamos peleando para que ninguno se fuera, entonces, la verdad que a medida que las cosas fueron saliendo, mucha gente tuvo que callarse la boca. Ojalá que con esto callemos por un buen tiempo algunas bocas, porque yo soy de los que digo que a veces hay que protestar cuando las cosas no están bien. Pero si el club está hiper ordenado, el club gana, el club define, el club pelea en lo internacional y todavía recibís palos, te das cuenta que hay gente que tiene otras intenciones que no es ver a Peñarol bien", concluyó Ruglio.

Finalmente, Banchero le preguntó por el arbitraje de Rampla Juniors vs Wanderers, donde el juez Esteban Guerra, aún tras sugerencia de revisión del VAR, cobró un penal increíble para Rampla, Ruglio prefirió no hacer declaraciones.