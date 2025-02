"Cuando la mente no está clara, por lo menos hay que correr": la bronca de Martín Lasarte luego del sufrido triunfo de Nacional ante Boston River

Nacional le ganó 3-2 a Boston River en el Campeones Olímpicos después de sufrir mucho, por la cuarta fecha del Apertura. El gol del triunfo lo consiguió cuando faltaban 10 minutos para el final a través de un tiro penal ejecutado por el chileno Eduardo Vargas. El técnico Martín Lasarte no quedó conforme con el rendimiento del equipo y así lo dejó ver en la conferencia de prensa al final del juego.

"En las cuestiones rudimentarias, básicas que tiene el fútbol, no podes fallar y en algún momento concedimos y no podemos conceder. Boston con muchos suplentes nos hizo un partido bárbaro, nos demandó un gran esfuerzo físico, porque cuando la mente no está clara, por lo menos hay que correr", cuestionó el entrenador.