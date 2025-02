Cumbre entre Ignacio Alonso, dirigentes de Nacional y Peñarol y Carlos Negro, nuevo ministro del Interior, ¿de qué hablaron?

Gustavo Mariosa, nuevo encargado de Seguridad de la AUF, también se hizo presente en el encuentro.

Carlos Negro, exfiscal y futuro ministro del Interior a partir del 1º de marzo de este año, fue acompañado por Gabriela Valverde, quien será la subsecretaria del Ministerio del Interior y Gerardo Siri el director general de Secretaría.

La reunión comenzó pasada la hora 15.00 y terminó a las 17.00.

El encuentro no contempló el operativo de seguridad que se llevará a cabo el domingo, a la hora 19.30 en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura, sino que apuntó a intercambiar sobre lineamientos de lo que será el futuro relacionamiento entre la AUF, los clubes grandes -los de mayor arraigo popular- y el Ministerio del Interior.

Las nuevas autoridades del Ministerio del Interior fueron a "escuchar"

Las futuras autoridades se nutrieron de información de la experiencia de los dirigentes del fútbol en la charla.

Alonso dijo luego en conferencia de prensa: "Fue muy positiva la reunión, un honor haber recibido al futuro ministro del Interior con los dirigentes de Nacional y Peñarol. Intercambiamos una cantidad de ideas y conceptos en torno al fútbol, sobre nuestra experiencia, las medidas que se toman, los diagnósticos que tenemos. El ministro vino a escuchar a este sector de la sociedad civil que es tan importante y tiene tanto que ver con la tarea que desarrolla el ministerio".

"También hablamos del sector amateur, de las distintas divisionales y los que más hablamos fuimos nosotros", dijo Alonso.

Los hechos de "violencia" han disminuido según Ignacio Alonso

"Desde el punto de vista estadístico, la cantidad de eventos con expresiones de violencia ha disminuido con la aplicación de medidas como las cámaras de identificación facial, la identificación de los hinchas al sacar las entradas, la coordinación efectiva de la profesionalización de la seguridad de los equipos y la AUF, por lo tanto, lo que nos preocupa mucho es el fenómeno potencial y latente que hay detrás de esta gran coordinación y gran esfuerzo que realizamos todo y tiene un correlato en lo económico. Por lo tanto, tiramos arriba de la mesa algunas ideas para ir hacia adelante, perfeccionar esto, ver nuevos desafíos que fueron expresados por presidentes, dirigentes de los equipos y por Gustavo Mariosa, nuestro especialista en Seguridad, que estuvo presente en la reunión, con la reserva que tiene este tema que es tan delicado, estuvieron los aportes que nosotros desde el fútbol podemos señalar", dijo el titular de la AUF.

"El ministro vino a escucharnos, a recibir impresiones del fútbol con una actitud muy constructiva para tomar información para luego con sus colaboradores y estructura policial y política, a medida que vaya tomando actividad en el año, llegar a las mejores acciones del Ministerio del Interior", agregó Alonso.

Ignacio Ruglio: "Nos sentimos escuchados"

"Fue muy positiva, como dijo Alonso. El ministro y sus colaboradores vinieron a escuchar la problemática del fútbol, nos dijo que no nos iba a hacer promesas de nada, pero quería abrir un canal de comunicación con los clubes y la AUF bien claro, que esa comunicación fuera permanente y que tuviéramos mesas de trabajo. La realidad es que nos sentimos escuchados, con ganas de colaborar y cuando empiece su nuevo mandato, tener esas mesas de trabajo", dijo el presidente de Peñarol.

"Tenemos una hermosa oportunidad de trabajar juntos, Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, que nos sale de la caja de los clubes US$ 1 millón o US$ 1,5 millones al año las sanciones de multas por Conmebol, canchas cerradas. Si no nos ponemos de acuerdo con el Ministerio del Interior y la AUF tener una normativa clara y no nos dejen de rehenes, porque cuando te hacen perder dinero vienen y te dicen 'tenemos forma de solucionártelo, para que no lo pierdas' y automáticamente con esas multas y sanciones nos dejan rehenes de quienes vienen a decirnos que tienen la solución", agregó Ruglio.

El presidente de Peñarol no quiso manifestarse sobre la sanción que recibió Peñarol el martes por los incidentes que sus hinchas protagonizaron en el clásico de la Supercopa Uruguaya: "Después del clásico hablaremos". Nacional también fue sancionado, aunque solo recibió una multa.

Ricardo Vairo: "Todos tenemos el mismo objetivo"

"Por supuesto que siempre preocupa", dijo Ricardo Vairo, presidente de Nacional sobre el temor a que aparezcan nuevamente bengalas, pirotecnia, proyectiles y banderas robadas en el clásico que este domingo su club tendrá contra Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura, solo con público locatario.

"Hace dos semanas venimos trabajando en el tema. Lo que aspiramos todos los nacionalófilos es tener una fiesta en el Parque Central este domingo. Pero como decían ambos Nacho, estamos muy conformes con esta reunión porque marca un inicio de un trabajo que necesariamente tiene que ser en equipo porque todos tenemos el mismo objetivo. Nos vamos muy conformes con este inicio y hay muchas cosas por hacer",

Sobre la presencia de hinchadas visitantes en los clásicos, algo que se implementó en 2023, Vairo dijo: "Se habló muy por arriba pero hoy no está en discusión. Nacional ya ha tomado una postura y la va a mantener. Supongo que Peñarol no está de acuerdo con nosotros, pero no tiene mucho para cambiar".

Carlos Negro y su objetivo: "Convivencia y disfrute" en el fútbol

Las autoridades del Ministerio del Interior no hablaron con los medios presentes, pero Negro realizó un posteo en su cuenta de X pasada la hora 17.30.

"El equipo del Ministerio del Interior designado por el presidente electo Yamandú Orsi trabaja desde ya en generar el diálogo necesario con todos los actores del fútbol que permita la convivencia y el disfrute de este deporte a uruguayas y uruguayos. Por eso establecimos desde ahora las líneas de colaboración necesarias para garantizar el trabajo fluido entre quienes tenemos responsabilidades en el tema. En esta reunión escuchamos, nos pusimos a la orden y dimos toda nuestra atención a los desafíos y las propuestas planteadas".