Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF convoca a los clubes, los clubes ya se organizaron y empieza la negociación final para realizar el llamado a licitación

Al mismo tiempo, en la sede de River Plate se realizaba una reunión en la que participaban algunos clubes del fútbol profesional. Participaron la mayoría de los clubes nucleados en la Liga de Fútbol Profesional, y se sumó Nacional y Juventud, pero no participó el grueso de los clubes que funcionaban bajo gestión de sociedades anónimas deportivas.

Conformaron una comisión integrada por Nacional, Peñarol, Wanderers, Danubio y un equipo de Segunda División Profesional para hablar con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, a los efectos de avanzar en la nueva etapa.

En la reunión se estableció que se formará un equipo de trabajo integrado por abogados y expertos en marketing y en el área comercial de los clubes para avanzar en los pliegos del llamado a licitación.

La reunión que se realizó este martes de tarde en la sede de River estuvo liderada por el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

javier gomensoro, nacional.jpeg javier Gomensoro, dirigente de Nacional Foto: Inés Guimaraens

Por Nacional asistieron los dirigentes Javier Gomensoro y Magdalena Giuria.

Según pudo conocer Referí, Gomensoro quedó encargado de avanzar en las gestiones para que coordinar una reunión para la próxima semana, cuando el presidente de la AUF regrese a Montevideo, luego de su viaje al Mundial del Clubes de FIFA.

La AUF, que fue la que llevó la negociación directa con Tenfield hasta el 4 de julio (fecha límite para llegar a un acuerdo) y no llegó a un acuerdo para renovar por cuatro años, ahora invitó a los clubes para participar en la elaboración de las bases del llamado abierto.

Entre los clubes existen dos corrientes, los que entienden que la negociación la deben realizar exclusivamente los integrantes del Consejo de Fútbol Profesional (30 clubes de Primera y Segunda) y aquellos que acompañan al comité ejecutivo, que es quien llevó las negociaciones hasta el momento, para que en esta etapa integre a algunas instituciones a la mesa para terminar de establecer el marco de la licitación.

Según pudo conocer Referí, es aspiración de la AUF realizar el llamado abierto en la segunda quincena del este mes. Para ello tienen que armar los pliegos.

Para este nueva etapa, además del aporte de los profesionales que aportarán los clubes, trabajarán los dos abogados externos de la AUF, que acompañaron al comité ejecutivo en toda la negociación.

Para esta etapa podrán recurrir a la base de los llamados anteriores que la AUF realizó en los últimos años para los partidos de la selección, para las Eliminatorias y para la comercialización de la indumentaria de la selección.

Tenfield se podrá presentar al llamado abierto que realice la AUF y en caso de hacer una oferta menor tendrá derecho a igualar la mejor propuesta para quedarse con los derechos de TV del fútbol uruguayo.

¿Por qué se frustró la negociación directa entre AUF y Tenfield?

La AUF informó que no llegaron a un acuerdo con Tenfield porque ofreció US$ 25 millones por los derechos de TV del fútbol uruguayo.

La empresa explicó que había planteado US$ 30 millones, que pretendió mejorar la oferta, que la AUF no asistió a una reunión y entienden que "no actuaron de buena fe", como estaba previsto en el contrato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1942695099231543587&partner=&hide_thread=false A la opinión pública pic.twitter.com/w1FMfHXGjU — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) July 8, 2025

Además, la AUF planteó en la negociación con Tenfield, en base a los estudios de mercado que realizó, su piso para negociar los derechos a partir de 2026 de US$ 45 millones por año libres para los clubes.

Este miércoles la Asociación volvió a publicar en sus redes sociales la forma en que se realizó la negociación y su aspiración de llegar a ese ingreso:

También estará en el proceso de elaboración la aspiración de no vender el fútbol en un paquete cerrado sino en diferentes rubros para diversificar el negocio y las posibilidades de ampliar la comercialización, como lo hicieron con los derechos de TV de la selección y de las Eliminatorias.

En este escenario el fútbol avanza hacia un llamado abierto para comercializar sus derechos, el primero de su historia. Tenfield los tiene desde 1999 y hasta diciembre próximo.