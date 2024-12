Diego Aguirre a Referí: "Fuimos mucho mejores que Nacional; en América solo se habló de Peñarol"

¿Cuál fue su mejor decisión en el año?

(Piensa) Seguramente fue la incorporación de varios jugadores.

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol Instagram

¿Cómo fue vivir este título con su familia?

Fue espectacular porque, en definitiva, son ellos los que los que están siempre y cuando te toca ganar, lo disfrutamos muchísimo, estuvimos muy unidos, muy felices porque fue algo atípico, no fue que ganamos un campeonato más, la verdad que tuvo un significado especial. Fue mi vuelta a Peñarol después de 13 años con varias idas y venidas que no se daba, y al final se pudo dar, tal vez en un momento que no lo esperaba, yo me había imaginado antes en Peñarol, pero bueno, es cuando es y no cuando uno quiere. O sea, la vuelta se dio de esta manera y ahora estoy viviendo con mucha felicidad.

¿Cómo viene su continuidad en el club?

Todo indica que no hay ningún inconveniente para continuar, yo quiero quedarme. Me quedan cosas por hacer todavía, hay cosas que entiendo que puedo llevar mucho al club.

¿Por ejemplo?

En todo. Transmitirle mi experiencia a nivel de lo vivido pero para que el club crezca, para que Peñarol crezca en infraestructura, en cosas en general. Trato de ayudar en todas las áreas, lo que puedo y lo que me permiten.

Cuando dijo el domingo pasado después de ser campeón, ‘vamos por la sexta’ ante un estadio lleno, ¿le nació ahí o ya lo tenía pautado?

Lo había pensado. No me nació en ese momento, sino que es una idea que me gustaba compartirla con la gente. Porque me sentía con la autoridad para decirlo. Porque si lo decía un año antes era humo, pero lo digo con cierta propiedad después de haber tenido mis últimas dos veces en el club, una siendo finalista y otra semifinalista. Entonces eso sí que cambió y que quiero intentar que no haya sido una copa que pasa cada tanto sino que se vea más seguido. Quise transmitir una expresión de deseo, y a su vez, ¿por qué no?

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (36).JPG Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál fue el peor momento de este año?

Cuando perdimos con Botafogo fue durísimo. Sin duda fue el peor momento. Por la forma que perdimos y fue una derrota durísima, sin duda fue esa. Porque prácticamente nos dejaba eliminados.

¿Cómo lo remontó anímicamente, no solamente pensando en la revancha, sino también en lo que seguía por el Campeonato Uruguayo?

No es sencillo. Pero normalmente cuando priorizás una competencia como es la Libertadores, porque obviamente que tiene muchísimo más valor una Libertadores que varios uruguayos, pero nosotros estábamos muy fijos en el objetivo, sabíamos que había que ser sí o sí campeones uruguayos, o sea que la copa era algo que íbamos a ir viviendo como un sueño, como una realidad que se podía dar, pero que no era una obligación y el Uruguayo sí era una obligación. Entonces por eso digo deber cumplido porque cumplimos con la obligación.

Saliendo de sus ayudantes, ¿de quién escucha consejos?

(Piensa). No lo sé. Seguramente de algún amigo, gente cercana, gente que me quiere bien. Yo soy muy abierto al diálogo y a intercambiar opiniones. En definitiva siempre termino tomando la decisión pero soy muy abierto a intercambiar ideas y en algún caso a ideas que no son mías pero que son buenas y las puedo llevar a cabo

¿Qué fue lo mejor del equipo?

La convicción, la determinación, la actitud, el corazón.

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (46).JPG Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo le pegó íntimamente el hecho de ser la primera vez que dirige a Peñarol que no pudo ganarle un clásico a Nacional?

Es anecdótico. No le doy importancia, miro el bosque, no el árbol.

Digamos, es anecdótico porque ganó el título.

Claro, obvio. Pero no solamente eso, sino que ganamos el título y ganamos el Apertura de forma invicta por primera vez con récord de puntos, hicimos récord de puntos en la Tabla Anual, y no perdimos un solo partido en el Campeón del Siglo. Le ganamos en la copa a los dos finalistas, a tres brasileños y alguna cosa más que no me estoy acordando. Por lo tanto, me parece que eso habla por sí solo. No hay nada que opaque eso. Todo lo demás es insignificante.

¿Siente que fueron mucho mejores que Nacional?

Sí, claro. Fuimos mucho mejores que Nacional. En América solo se habló de Peñarol. ¿Tenés alguna duda? Los hechos hablan por sí solos, solo un necio no podría verlo.

20241201 Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (17).jpeg Diego Aguirre y su momento especial cuando tomó el micrófono en el festejo de Peñarol Foto Inés Guimaraens

Hablando de lo que justamente decía, ¿siente que Peñarol es el capo del continente, como lo tildan desde el club?

Por su historia, sí. Peñarol es el capo del continente. Porque cinco Libertadores es una locura, tiene el derecho por historia a decir que volvió el capo del continente. Me parece que se hace referencia a eso, ¿no?

¿Qué puede contar de Leonardo Fernández que no haya dicho hasta ahora?

Leo es como... es como un niño, pero en el buen sentido, porque es muy cariñoso, muy divertido. Después las capacidades futbolísticas ya ustedes la vieron, es un gran genio. Hemos tenido muchos diálogos con Leo, de verdad, y muchos intercambios de momentos y de cosas que van a quedar, y para mí fue uno de los mejores futbolistas que he dirigido porque realmente es increíble la capacidad técnica que tiene.

¿Y alguno de esos diálogos que se puedan contar?

Hablamos más bien de lo que nos estábamos jugando, de lo que significaba para él, para su familia, tratando de que sintiera el apoyo total, total, total, (tres veces lo dice) como lo sentía. Yo quería que él pudiera sentir una confianza absoluta y eso no fue algo solamente mío, sino del cuerpo técnico, pero también de los propios jugadores. El plantel lo arropó, lo abrazó y lo ayudó muchísimo a que pudiera desplegar el fútbol que nunca antes había mostrado

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (6).JPG Foto: Inés Guimaraens

Va a ser muy difícil que siga el año que viene.

Yo creo que no sigue, porque aplico lógica. Si sigue, notable pero yo tengo que pensar que no. Porque no puedo estar esperando por Leo. No sé ni cuándo se va a resolver, pero por toda la información que tengo, todo indica que no seguirá. Pero también es verdad que hay una posibilidad en 100.

¿Cómo hizo en un club tan politizado como Peñarol para parar a los dirigentes?

Ya nos conocemos. A mí me respetan en el club y eso fue fundamental. Mi conocimiento del club, de las personas, de la gente, de las formas, de las costumbres y el respeto que se me tiene por las cosas que gané, hacen que pueda tener incidencia en ser escuchado. Y me sentí escuchado, respetado y si bien al principio fue algo difícil, sentí que los dirigentes se alinearon y estuvimos todos juntos tirando para adelante y también cumplir un rol muy importante.

¿Qué diferencias notó entre Ignacio Ruglio y los otros dos presidentes que tuvo en el pasado en Peñarol, José Pedro y Juan Pedro Damiani?

No tengo mucha cosa para opinar. Mi respeto hacia la figura de los presidentes siempre. Así que no tengo muchas cosas para decir de eso.

¿Por qué escondían algunas lesiones y no las daban a conocer?

(Piensa). Porque en algún momento yo tomaba que podía ser una muestra de debilidad o información al contrario que no sumaba nada. ¿Qué suma decir los lesionados? No le veíamos que aportara nada salir corriendo a la prensa a contar quién se lesionó.

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (53).JPG Foto: Inés Guimaraens

El otro día leí una declaración suya en la que tildaba de rata a quien filtraba el equipo a la prensa. ¿No le parece fuerte decir eso?

(Sonríe). Bueno, pero es un término que usamos los uruguayos. Suena un poco exagerado, pero se entiende el término que para mí fue algo que tampoco le di importancia. Pero está claro que si alguno no lo tenía claro, yo no lo voy a volver a filtrar.

¿Qué le hace emocionar?

La gente, los padres con sus hijos, las familias, las madres dándome gracias o poniéndome en un lugar de muchísimo reconocimiento y cariño. Realmente me hace emocionar. También el compartir lindos momentos con mis hijos, el poder abrazarnos todos y eso créeme que me pasó muchas veces este año. Me hace emocionar, desde mi lugar, poder hacer feliz a mucha gente y eso para mí tiene un valor tremendo porque seguramente muchos van a tener más esperanza y más ilusión en sus vidas que antes de que pasara esto de Peñarol.

Y en la interna, en su casa, ¿llegó a llorar con sus hijos, con su señora?

Sí, es muy emocionante. A veces es inevitable. Todos hemos llorado mucho, pero bueno, hay que tratar de controlarlo un poco, pero también es lindo.

¿Cómo le gustaría que lo recordaran?

Me gustaría que me recordaran como una buena persona y que me recordaran por el gol fantástico de Chile y por ser el primer entrenador campeón de América como jugador y como técnico en Uruguay.