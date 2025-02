Diego Aguirre habló del pobre rendimiento de su equipo, de la charla íntima con Leo Fernández y recordó una frase del año pasado

El DT carbonero habló de un encuentro en el que las cosas no salieron como él las había planeado y que volvió a dejar dos unidades más por el camino.

"En cualquier partido está la posibilidad de dejar puntos. Enfrentamos a un buen equipo que está clasificado para la Copa Libertadores e hizo un buen planteamiento. Obviamente que tenemos la obligación de ganar y cuando eso no pasa, no quedás conforme para nada. No estamos jugando como queremos, pero es parte de un proceso con cambios, con jugadores nuevos que han llegado y estamos buscando el equipo. Por eso se corren estos riesgos de dejar puntos por el camino", comenzó diciendo Aguirre.