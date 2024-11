Diego Aguirre habló de lo que se le pasó por la cabeza cuando expulsaron a Washington Aguerre en Peñarol ante Botafogo y habló de su posible continuidad en el cargo

"A Washi (Aguerre) lo conozco bastante, lo entrené en Miramar, sé de sus condiciones, hay una mezcla de cariño y a veces me recaliento cuando hace estas cosas. ¿Qué le hubiera dicho? Por qué no se va un poco a... (se ríe). Pero no es un tema maldad. Creo que tiene esos momentos como que no los piensa. Estoy seguro que debe tener un arrepentimiento que se quiere matar. Pero hay momentos que debés saber tener control de tus emociones para hacer lo mejor. Ahí es cuando él falla, porque no es un tema de maldad ni nada, porque es un tipo excepcional. Lo que pasa es que le vienen esas cosas, te lo hace y me imagino cómo debe estar en este momento. Que fue un error, fue un error", expresó.

Y agregó: “Así comprometés mucho el trabajo de todos. Fue como un balde de agua fría. Fue un error tremendo. El tema es cómo hacés ahora para corregir. Hay cosas del carácter de las personas que a veces los tienen que abordar un profesional. ¿Por qué no? De repente tiene que hacer alguna terapia en ese sentido o ayudarse con profesionales para tratar de bajar esos momentos que le entran y tiene baches en los que queda enceguecido en sus reacciones y él las tiene que aprender a controlar. Un jugador de elite tiene que controlar esas emociones en el 99% de los casos. Esas reacciones tiran abajo todas las condiciones que tiene como futbolista. Si corrige esas cosas está en un sitial de privilegio”.

Diego Aguirre se refirió a este tema de Washington Aguerre y del momento de Peñarol.

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero dejé que fluyera, que pasaran las horas. No hice mucha cosa con Aguerre. Dejé que cerrara un poco la herida de todo lo que pasó y le di un voto de confianza para que jugara (contra River Plate), lo hizo muy bien y un tema que fue complicado, no dejé que se profundizara el tema en el plantel (porque) estamos en una etapa decisiva, final, con los últimos partidos y me parecía que lo mejor era que el tiempo fuera acomodando las cosas", dijo Aguirre este lunes en Sport 890.

Y añadió: "Seguramente tendremos alguna charla, pero teníamos el partido muy arriba y opté por apoyarlo a él y a todos los jugadores que habían estado en ese último partido y que habían respondido de buena manera".

Aguirre también habló de la discusión entre Javier Méndez y Leonardo Fernández este domingo en el Parque Saroldi. "Está bien que los jugadores se calienten, siempre pasa. En mi época de jugador capaz que con un compañero me decía cualquier cosa, pero es normal. En el caso de Javier y Leo son muy amigos, duermen juntos en Los Aromos porque son compañeros de cuarto y está todo bien".

El entrenador de Peñarol también habló de los 8 minutos fatídicos en Rio de Janeiro en los que Botafogo anotó tres goles para poner la serie prácticamente liquidada, sobre todo luego que anotaron dos tantos más.

aguirre.jpg Diego Aguirre, técnico de Peñarol @OficialCAP

"Son cosas un poco raras que pasaron, pueden pasar y lo terminás pagando carísimo contra un equipo que si cometés algún error no te perdona. Y pasó eso. Claro que fue complicado porque era un encuentro que estaba tranquilo y se transformó en raro. No es para justificar, pero no me gustó jugar en campo sintético, perdés el control de la pelota, no te terminás de adaptar a una cancha que es distinta a lo habitual. El primer tiempo de Peñarol fue buenísimo. No hay excusas. Pasó, no debería haber pasado, y nos costó quedar fuera de la Copa", indicó.

Aguirre fue consultado acerca de si el presidente Ignacio Ruglio le ofreció en los últimos días la continuidad en la dirección técnica en Peñarol.

"Hace un tiempo ya que dijimos 'vamos a terminar el año y después hablamos tranquilos. No es momento de distraernos con nada'. Nosotros ahora tenemos que terminar el año de la mejor manera y después se verá. No pasa por si somos campeones o no, Hay que terminar este año de la mejor manera, tratar de salir campeones y después tratar de resolver todo. Estoy muy feliz de estar acá y he vivido un año realmente espectacular en lo personal, en lo familiar y en todo lo que fue esta vuelta mía a Peñarol", expresó.