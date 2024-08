Diego Aguirre habló de lo que significa ganar el Torneo Intermedio para Peñarol ante Nacional

Diego Aguirre habló de lo que significa ganar el Torneo Intermedio para Peñarol

Diego Aguirre habló del clásico que se viene este domingo ante Nacional.

“Estamos bien. Nos agarra en un buen momento. Trataremos de hacer nuestro mejor partido para tratar de ganar y después pensar en lo que sigue. Hay que intentar no pensar en lo que viene después. Después, empezará otra historia”, sostuvo el DT carbonero.

Consultado acerca de si ya tiene el equipo confirmado para este domingo dijo: "Está confirmadísimo", que hará "pocos cambios", a la vez que admitió que Ignacio Sosa no estará, ya que este jueves, se resintió de una lesión.

Aguirre añadió además que el Intermedio “es un título menor”.

Y prosiguió: “Estar definiendo no era un objetivo; sí sumar puntos. Obvio que queremos ganar. Va a ser muy bueno para el que gane. No sé si el equipo que pierda va a estar muy perjudicado. Hay que ver cómo se da el partido, el trámite y las cosas que pasen. Ojalá que salga todo bien y no haya jugadores lastimados. Que gane el mejor. No es una final del Uruguayo, pero se dimensiona mucho más al ser un clásico”.

También fue consultado del hecho de que haya pedido de que, en lo posible, no hubiera alargue, como dice el reglamento si termina el partido final empatado. Nacional se sumó a su pedido y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), lo aceptó.

“Me parece criterioso que no haya alargue porque estamos muy cerca de jugar una parte decisiva (por la Copa Libertadores). Hubiéramos corrido un riesgo que no hacía falta”, expresó.

Sobre Nacional, Aguirre indicó que sus dirigidos tienen “que tomar todas las precauciones. Están en un buen momento y tienen buenos jugadores. Si juega con un centrodelantero o dos, cambia. Ya sabremos más cercano al partido. Los dos estamos bien. Nosotros siempre tomamos alguna precaución con los rivales. Ahora, obviamente que también intentamos hacerlo”.

Por su parte, Lucas Hernández también habló del eterno rival.

20240518 Lucas Hernández _LCM5701.JPG Foto: Leonardo Carreño.

“Lo vimos, pero no nos enfocamos en eso. Lo hemos estudiado, pero nuestro objetivo es enfocarnos en nosotros y en las herramientas que nos da Diego (Aguirre)”, indicó.

Y agregó: “Es un desafío muy lindo en lo personal. El grupo está muy bien. Haciendo las cosas como las venimos haciendo y con nuestras herramientas, vamos a ir por ese partido".