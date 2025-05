Diego Aguirre: la felicidad por el triunfo de Peñarol, qué dijo de la expulsión de Leo Coelho y la preocupación que le hizo ver un periodista

Diego Aguirre valoró la forma en que Peñarol se impuso ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini, por la fecha 14 del Torneo Apertura, destacó la importancia de lo que consiguieron y se refirió a la expulsión de Leo Coelho: “ Me cayó mal ”.

Consultado cuánto le preocupa el tema de las expulsiones, porque su equipo recibió la quinta en el torneo y es el más indisciplinado, respondió: “No sabía, no sabía, pero ahora que me decís me va a preocupar”.