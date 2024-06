Diego Aguirre puede perder en Peñarol a un jugador que termina contrato el 31 de diciembre

En los cambios que tendrá el plantel ya es un hecho que dos jugadores que vencen contrato el 30 de junio no seguirán en el club habida cuenta de que este fin de semana no hay fútbol por las elecciones internas de los partidos políticos .

El préstamo de Leonardo Fernández ya fue renovado hasta fin de año.

También está acordada la renovación del contrato de Lucas Hernández, cuyo vínculo expira el 30 de junio.

"Está todo solucionado ya", dijo un consejero de Peñarol sobre las negociaciones que lleva adelante el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, con los agentes del futbolista, Faro Sports, representados por Sebastián Taborda.

Ruglio también llegó a un acuerdo con Edgardo Lasalvia para renovar a Damián García, cuyo contrato expira el 31 de diciembre.

Lo que aún no se definió es si el club hará los anuncios de las renovaciones a través de sus redes oficiales. Es probable que lo haga con García, jugador del club, campeón de la Libertadores sub 20 y campeón del mundo sub 20 con Uruguay y un importante activo para exportar el año próximo, pero no con Hernández.

Un volante con chances de emigrar a Colombia

En las últimas horas surgió la posibilidad de que Sebastián Cristóforo emigre al fútbol colombiano.

-lcm1165-jpg..webp Sebastián Cristóforo Foto: Leonardo Carreño.

Es una chance cierta sobre la que Peñarol no pondría reparos habida cuenta de que Cristóforo es un actor secundario actualmente en los aurinegros.

El contrato del jugador vence el 31 de diciembre, pero Peñarol está dispuesto a negociar para liberar el jugador antes de término.

Cristóforo, de 30 años, solo lleva jugados 207 minutos en seis partidos del Campeonato Uruguayo esta temporada. Solo fue titular en la 14ª fecha del Torneo Apertura, cuando Aguirre puso un equipo totalmente alternativo para jugar contra Progreso.

El jugador comenzó la pretemporada al margen del plantel tras someterse a una cirugía en el hombro, una lesión que arrastró toda la temporada 2023 y que provocaba que el hombro se le saliera de lugar.

Cristóforo postergó su operación porque Peñarol quedó debilitado en esa zona del campo el año pasado con la salida de Rodrigo Saravia a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Actualmente, el volante con pasado en Sevilla y Fiorentina es suplente en una zona del campo donde Aguirre cuenta con Damián García y Gastón Ramírez de titular.

Cuando falta Ramírez, el DT ha apostado por retroceder a Leonardo Fernández.

Ignacio Sosa es el primer recambio.

Los juveniles Santiago Benítez, Tomás Olase y Germán Barbas son la savia nueva que viene de abajo.

Además, Aguirre tiene la opción de que el 30 de junio vuelva Braulio Guisolfo que vence préstamo desde Fénix. El DT aún no manifestó si quiere contar o no con ese futbolista o si volverá a salir a préstamo.