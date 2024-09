¿Diego Aguirre tiene "culo"? La curiosa comparación que Ruglio hizo con Roque Máspoli y la confesión sobre los mensajes que le manda el DT de Peñarol

COPA LIBERTADORES Peñarol vs Flamengo, ¿cómo será la semana aurinegra? Diego Aguirre contó detalles de la preparación para el "tremendo partido" del jueves

TORNEO CLAUSURA Diego Aguirre ya pensó en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central; mirá el comentario que le hizo a Ignacio Ruglio

“Hoy de mañana a las 07:20 me escribió Diego y me puso algo así como ‘estamos viviendo un sueño’. Y nos despertamos todos los días con esa sensación de felicidad. No queremos que se termine más”, dijo el presidente mirasol, quien reconoció que tiene diálogo fluido con el DT.

En ese sentido, dijo que trabaja “de ojos cerrados” con el técnico, algo que a veces impresiona a ambos.

“La cantidad de diálogo diario que tengo con Diego no la tuve con ningún entrenador. Todo el tiempo te está llamando, te va poniendo al tanto de las cosas, diciendo cosas que le parecen. Tiene una visión de campo del club mucho más grande de la que pueda tener el resto”, comentó, lo que consideró “admirable”.

El “culo” de Diego Aguirre y la anécdota de Roque Máspoli

Siguiendo con los elogios a la capacidad de trabajo de Diego Aguirre, Ruglio hizo referencia a los comentarios que dicen que el DT tiene “culo”.

18de02-5x5-maspoli-y-rival.webp Roque Máspoli consuela al capitán brasileño, Augusto, al término de la final de Maracaná en 1950

“Para los que amamos la historia de nuestros clubes, a don Roque Gastón Máspoli todo el mundo le decía que era muy culón. Es más, cuando Peñarol iba perdiendo o empatando, él, que fue un histórico apaga incendios como técnico de Peñarol, le decían a don Roque que girara y pusiera el culo hacia la cancha y Peñarol ahí empataba o ganaba”, repasó. “Bueno, ganó dos veces la lotería, no hay que hablar mucho más de sus surte”.

“Cada vez que a Diego se le dice lo mismo, que es un tipo con culo, él responde siempre lo mismo: el culo lo trabajo todas los días a las 8 de la mañana, como diciendo, laburo un montón para que eso pase”, agregó.

20240714 Diego Aguirre. Peñarol, River Plate, Torneo Intermedio 2024. Foto Inés Guimaraens (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

“Y la realidad es que es así. Está 24 horas alerta”, señaló Ruglio.

“Cada vez que a él le dicen que solo tiene culo, que seguro lo tiene, creo que es real la capacidad de laburo que tiene”, agregó.