Diego Polenta acumuló su quinta amarilla en Nacional por protestar un penal, ¿estuvo bien Gustavo Tejera?

Nacional pasó por un instante de furia este jueves en la goleada contra Miramar Misiones por la octava fecha del Torneo Clausura. El hecho ocurrió al final del primer tiempo cuando Gustavo Tejera no cobró como penal un contacto del golero Lucas Giosia sobre Alexis Castro. Varios jugadores tricolores protestaron en masa y el capitán Diego Polenta terminó amonestado.

La jugada que derivó en las protestas fue polémica y como tal admite más de una interpretación.

En el mundo del arbitraje moderno este tipo de jugadas ya han dejado de ser evaluables como penal/no penal para ingresar en un terreno donde la interpretación de las acciones tiene un rango amplio y donde las jugadas terminan siendo sancionables/no sancionables. Ya no corre el "fue o no fue penal". La realidad indica que ahora el penal "se cobra o no se cobra".

¿Qué pasó en la jugada? Nicolás López encaró por derecha, enganchó ante la marca de Emiliano Álvarez, se abrió un ángulo de tiro y remató cruzado. El disparo fue rechazado por Lucas Giosa, golero de Miramar Misiones. Ignacio Yepez la quiso reventar. No hizo más que dejarla llovida en el punto penal. Alexis Castro saltó a cabecear y Giosa, que se había incorporado, intentó rechazar de puños yendo en procura del balón. El que lo jugó primero fue Castro, quien cabeceó. La pelota se iba afuera pero un defensor la mandó al córner. Una fracción de segundos después, Giosa chocó a Castro con el cuerpo y particularmente lo golpeó en la frente con una de sus manos.

¿Hubo contacto? Hubo.

¿Estaba bien ubicado Tejera? Estaba.

¿Vio bien la jugada el juez? Sí. Porque inmediatamente se la explicó a los jugadores.

Lo que Tejera entendió, algo que el VAR dio por válido porque no lo invitó a revisar la jugada, fueron dos aspectos claves de la jugada:

1- Que el accionar de Giosa jamás perturbó la definición de Castro ya que el contacto fue posterior.

2- Que el choque fue casual e inevitable, pero siempre posterior a la definición de la jugada (el balón no fue en dirección al arco y fue rechazado por un defensor al córner). Y ese choque no le impidió, lógicamente, al jugador de Nacional llegar al balón para concluir la acción porque Castro intentó definir y no eludir a su oponente.

¿Hay una interpretación en contrario a la jugada? Claramente. Hubo contacto, el jugador de Nacional jugó primero la pelota y si bien el golpe no generó impacto sobre el destino del balón, existió falta.

En este mundo que han generado los burócratas de saco y corbata para que los jueces cobren manos casuales de defensores que saltan en procura de una pelota o que algún roce sea sancionado como penal más por el acting de una caída que por la impericia de un defensor, ya nada queda claro para el espectador.

Si uno da marcha atrás y ve cómo a Argentina le cobraron ante Polonia, en el Mundial de Qatar 2022, un penal por un contacto similar al de Giosia a Castro, en aquel partido de Wojciech Sczesny a Lionel Messi, tras un cabezazo que se fue afuera y donde el contacto del golero jamás perturbó el accionar del atacante, no va a entender cómo no se sancionó este penal.

Ahora si uno mira la jugada y respeta las lógicas de la física y del movimiento y ve cómo una pelota se va afuera y luego dos cuerpos que iban en busca del mismo objeto terminan chocando sin poder evitarse, entonces va a estar de acuerdo con Tejera.

Eso sí. Mañana, este u otro árbitro cobrará penal por un contacto menor y ahí sobrevendrá lo que campea por estos tiempos: el desconcierto que generan que jugadas similares en un mismo deporte sean a veces sancionadas y otras no. Pero no es culpa de los que tienen que hacer cumplir la ley. Es culpa de los que las fabrican o de los que las instruyen.