El defecto que Martín Lasarte le encontró a Nacional en su goleada contra Miramar Misiones

"Fue raro porque encontramos el gol temprano, pero no dio ni para decir nada, entramos en un terreno de jugar confiados que no es lo mismo que jugar con confianza. Empezamos con un punto menos en el acelerador y con un punto más en el juego adornado , de intentar hacer algún lujo que son cosas peligrosas, complicadas, ante un rival que necesitan que te equivoques en el tránsito, sobre todo para poder atacarte y ellos lo hicieron bien, consiguieron su gol y después lo de siempre, entramos en ese terreno de '¿qué pasó acá?', '¿cómo se dio esto?' Pero bueno, por suerte en el segundo tiempo el equipo le dio la vuelta", expresó Lasarte entrevistado por VTV.

"La jugada del penal no la vi, le pregunté al cuarto qué había pasado, no sabía si era falta o mano, no tuve tiempo de apreciarla ni de verla", expresó sobre el penal que Gustavo Tejera no cobró por un contacto en el área existente entre el golero Lucas Giosa y el volante Alexis Castro.

Sobre el golazo y la gran actuación que tuvo Diego Zabala cuando entró para jugar el segundo tiempo manifestó: "Metió un gol impresionante. No sé si Jeremía (Recoba) estaba un poco cargado, pero no lo noté con la misma frescura de otros partidos. Esto pasa cuando se juega entre semana, alguno viene de alguna lesión, quizás su preparación no estaba al 100% y ahí quizás estábamos un poquito rengos. Pensamos con alguno rápido o con alguien de maniobra y de juego, nos decidimos por Diego y me alegro mucho por él y por el gol que metió que generó una confianza, no de estar confiados, para seguir intentando situaciones, goles y que el equipo se viera mucho más cercanos a lo que pretendemos".

"La gente ve a (Federico) Santander del lado del delantero grandote, pero ha jugado en Europa y en los entrenamientos le tenemos que pedir que no baje tanto, porque se tiene mucha confianza para controlar, para descargar, para girar, para jugar. El hecho de haber entrado con (Gonzalo) Petit, que en eso son parecidos, Petit es mucho más de control y zancada larga, entonces entraban y se turnaban uno y otro. Si la consideración viene solo que es un tanque no se lo está considerando adecuadamente", concluyó.