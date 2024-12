Los detalles del nuevo acuerdo de Diego Polenta con Flavio Perchman para la temporada 2025 en Nacional

En el año, los albos solamente ganaron el título del Torneo Intermedio. Peñarol conquistó Apertura, Clausura, fue el primero en la Tabla Anual y se llevó el torneo más importante de la temporada.

Una semana antes de la final ante los violetas, el 28 de noviembre, Polenta también había tenido una noche para el olvido en la que discutió con sus compañeros, con sus rivales y con el árbitro.

En esa ocasión, en el empate ante Danubio en la penúltima fecha del Clausura, Nacional entregó el título a Peñarol.

¿Cómo será el año 2025 para Polenta en Nacional?

Lo primero que quedó planteado es que Polenta continuará un año más en Nacional. Jugará en la temporada 2025 con los tricolores.

Para ello, el futbolista aceptó reducir su salario y ajustarlo a las posibilidades de Nacional.

Ya no será una de las referencias futbolísticas en el equipo, por tanto tampoco tendrá uno de los sueldos más importantes.

20241128 Entrevista a Flavio Perchman, representantes de jugadores de fútbol, candidato a la vice presidencia del club Nacional. Flavio Perchman, candidato a vicepresidente por la lista 8 en las elecciones de Nacional Foto: Inés Guimaraens

Por otro lado, el gran objetivo es que no se retire del club de la peor forma, como podía ocurrir este año, sino que Perchman le ofreció la oportunidad de despedirse con Nacional campeón al final de 2025.

Seguirá siendo uno de los capitanes, pero ya no tendrá más el liderazgo que desempeñó este año.

En este rol compartirá la cinta con Sebastián Coates, Mauricio Pereyra y Luis Mejía, quien como titular, será quien portará el brazalete dentro del campo de juego.

La charla que Polenta mantuvo con Perchman y Saúl permitió poner los temas sobre la mesa.

El vicepresidente busca descomprimir el rol que Polenta tuvo en 2024, en el que cargó con todo el peso que generó la muerte de un compañero en una cancha de fútbol, la de Juan Izquierdo. Y todo lo que representó para el vestuario tricolor, que sostuvo el capitán.

En la última conferencia que brindó a los medios, el 7 de diciembre resumió lo que vivió este año en algunas frases:

"Para nosotros fue un año atípico. Fue el peor año de mi carrera".

Hernán Heras y Diego Polenta en Nacional vs Defensor Sporting Copa AUF Uruguay.jpg FOTO: LEONARDO CARREÑO

"Era para retirarme después que pasó lo de Juan (la muerte de su compañero Juan Izquierdo tras un partido de la Copa Libertadores), pero el grupo, mi familia y mis hijos me dieron ese empujón para seguir, y por eso también todo lo que viví. No es fácil cargar con un compañero en un cajón. No es excusa. Pero para mí fue un año muy duro que en lo personal trato de dar lo mejor para Nacional y para mi equipo y para este grupo humano del que no me voy a olvidar nunca. Porque el primer día, cuando me dijeron lo de Juan, fui con los doctores a comunicarlo. Ese día me largué a llorar y me quería ir para mi casa. No sabía si iba a volver. Después tengo que dar las gracias al Seba (Coates), a Mauri (Pereyra), a Emi (Velázquez), a Luis (Mejía), que me juntaron y me dijeron, 'tenés que seguir'. Me golpeó mucho y a veces estoy 100% de acuerdo con las críticas. En el partido con Liverpool ya teníamos críticas. Esto no es victimizarse ni mucho menos. Esto es fútbol. La vida sigue y por eso en realidad fue el último partido".

Polenta seguirá siendo Polenta. Su liderazgo no tendrá discusión. Su representación en el grupo tampoco, pero aportará desde otro lugar, en el día a día en Los Céspedes.

Para el entrenador Martín Lasarte y para el preparador físico Marcelo Tulbovitz es una pieza clave en el equipo, y entienden que tiene mucho para transmitir al grupo desde el costado anímico.

Marcelo Tulbovitz, Martín Lasarte Foto: Leonardo Carreño

Desde el punto de vista futbolístico ya no será el titular indiscutido, aunque tendrá la posibilidad, igual que el resto de los 28 futbolistas que conformarán el plantel, de pelear por un lugar en la oncena.

No será titular indiscutido porque el nuevo Nacional busca otros jugadores para acompañar a Coates en la defensa.

Polenta se integrará con el plantel a los trabajos el 2 de enero en Los Céspedes.

¿Qué dicen los números de Polenta en Nacional?

El zaguero llegó al club a mediados de 2014 tras jugar en Genoa y Bari, en Italia. Tenía entonces 22 años.

Le costó varios partidos ponerse en forma para que Álvaro Gutiérrez lo tirara a la cancha en el Apertura 2014 donde Nacional firmó su mejor campaña en torneos cortos: 14 ganados y una sola derrota, ante El Tanque Sisley.

Ganó el Campeonato Uruguayo de su primera temporada, la 2014-2015, el Uruguayo Especial 2016 que fue un torneo corto para equiparar desde 2017 la temporada a año calendario y no volvió a ganar más.

20240804 Diego Polenta celebra el gol de penal decisivo para Nacional ante Peñarol que les dio el título del Torneo Intermedio Diego Polenta celebra el gol de penal decisivo para Nacional ante Peñarol que les dio el título del Torneo Intermedio FOTO: Gastón Britos / FocoUy

De ocho Uruguayos disputados (incluidos el 2018 y 2021 donde solo estuvo un semestre) ganó dos.

Además, perdió las dos finales de Supercopa Uruguaya que le tocó jugar.

En materia de torneos cortos ganó el Apertura 2017, el Intermedio 2017, el Apertura 2018 y el Intermedio 2024. Disputó 15 y ganó esos cuatro, sin contemplar entre los 15 el Uruguayo Especial 2016 ni las Supercopas.

20240804 Maximiliano Silvera de Peñarol es marcado por Diego Polenta de Nacional en la final del Torneo Intermedio Maximiliano Silvera de Peñarol es marcado por Diego Polenta de Nacional en la final del Torneo Intermedio FOTO: Gastón Britos / FocoUy

La verdadera huella que Polenta deja en Nacional es en materia de clásicos. El Patrón disputó 22 de los que ganó 7, empató 13 y solamente perdió 3.

Se mantuvo invicto en sus primeros 10 partidos ante Peñarol con cinco triunfos, incluida la final por el Uruguayo ganada.