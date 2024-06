Dirigente de River Plate denunció que el técnico Ignacio Ithurralde lo agredió y le deseó la muerte

River Plate empató el sábado con Deportivo Maldonado por el Torneo Intermedio y la directiva del club darsenero decidió despedir al técnico Ignacio Ithurralde, que hacía 11 partidos que no ganaba . Este lunes, el dirigente Jorge Cibreiro, denunció que fue agredido por el ex DT.

"Fui agredido por Ithurralde. Estaba en la camioneta escuchando música y siento una trompada en el vidrio de Ithurralde. Me gritó traidor, se me vino encima y me tiró una trompada y me doy la cabeza contra el piso", contó Cibreiro en Sport 890.