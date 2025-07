Eduardo Vargas ya tiene equipo en Chile tras su salida de Nacional, vuelve a su país después de 14 años y le pidió disculpas a uno de los clubes grandes

“Con una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, Edu vuelve a Chile y nos honra poniéndose la camiseta itálica para unirse al equipo con el objetivo de aportar su talento, experiencia y pasión”, agregaron.

El equipo itálico se encuentra ubicado en la segunda posición de la clasificación con 33 puntos, a dos del líder Coquimbo Unido.

El ariete, de 35 años, arriba al club chileno tras rescindir contrato con Nacional, con quien estuvo los últimos seis meses.

En el fútbol uruguayo tuvo un paso irregular. En total, Vargas sumó 17 partidos en Nacional, con 11 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, con dos goles anotados por el Campeonato Uruguayo y uno en un amistoso ante Soriano..

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano. Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, escribió Vargas en sus redes sociales.

Su fichaje por la U se daba por acordado luego de que el técnico Gustavo Álvarez reconociera que esperaba tenerlo, pero la prensa chilena asegura que dentro de la directiva del equipo azul no hubo acuerdo para su regreso.

“Me gustaría dar las gracias a todos los hinchas de la U que esperaban que volviera al club, espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible”, explicó Vargas.

Con los laicos, el atacante vivió una etapa memorable siendo campeón en Chile y de la Copa Sudamericana en 2011, que le llevó a jugar en el extranjero por 14 años en equipos como el italiano Napoli, el español Valencia, el alemán Hoffenheim, los brasileños Gremio y Atlético Mineiro o el mexicano Tigres UANL.

Vargas es el quinto jugador de la ‘Generación Dorada’, bicampeona de América en 2015 y 2016, que vuelve a Chile desde 2024 tras los retornos de Arturo Vidal y Mauricio Isla a Colo Colo, Charles Aránguiz a Universidad de Chile y Gary Medel a Universidad Católica.

EFE