El agradecimiento de Pablo Peirano a los hinchas de Nacional y una exigencia innegociable con sus futbolistas: no a los pelotazos llovidos

“El ideal sería el rendimiento del segundo tiempo, pero los partidos no se dan de una manera mágica, hay que abrirlos, contragolpear. De a poco vamos a encontrar los circuitos”, subrayó.

Nicolás López en Nacional vs Danubio.jpeg Nicolás López en Nacional vs Danubio FOTO: @NACIONAL

Consultado sobre los 90 minutos que jugó Nicolás “Diente” López, después de tres partidos en el banco de suplentes sin sumar minutos, explicó: “Lo conozco muy bien. Me gustó su forma de competir, así que hay que seguir construyendo a través del esfuerzo”.

Peirano realizó “un agradecimiento especial al hincha, por el apoyo que sentimos todos, que es fundamental para los futbolistas”.

¿Cuántos entrenamientos realizó con Nacional desde que asumió el pasado lunes? “Desde que llegamos tuvimos cuatro entrenamientos y un día de recuperación en el que trabajé con el grupo. Le sumé charlas. Aprovechamos las horas para acercarnos al futbolista. Es clave seguir construyendo con buenas bases y es lo que vamos a intentar hacer todos los días. Porque, Nacional es para ayer no para hoy”.

Jeremía Recoba celebra su gol en Nacional vs Danubio.jpeg Jeremía Recoba celebra su gol en Nacional vs Danubio FOTO: @LIGAAUF

Reconoció el entrenador que no pensó en el colombiano Julián Millán como lateral izquierdo, como se especuló en las horas previas al partido, y con Paolo Calione como compañero de zaga de Sebastián Coates.

“Nunca se me ocurrió, por lo menos para este partido con Millán de lateral izquierdo. Sé que lo puede hacer. Conmigo lo hizo, pero en situaciones puntuales del partido”.

Nacional Bahía copa libertadores 2025/Pablo Peirano. Foto: Leonardo Carreño

Sobre el funcionamiento de su equipo, dijo: “Muchas veces no pudimos fluir con algo que a nosotros nos gusta, pero no estuvimos trancados. Los jugadores tienen mucha personalidad y eso es para destacar del partido de hoy”. Además, agregó: “Intentamos buscar circuitos de juego”, dijo: “No descarto jugar en largo. Estamos muy repetitivos con los pases cortos, les dije en el entretiempo. No a los pelotazos llovidos sino un buen pase hacia el espacio. Me gusta el juego asociado, que conecten. Vamos a prepararnos para todo, pero quiero imponer el juego asociado a los espacios”.

Cómo vio a los juveniles Bruno Arady y Gonzalo Petit: “La idea es que se ganen los minutos. No es un tema que por ser jugadores de la casa tengan más o menos minutos. Lo que estamos haciendo, dentro del proyecto, además de buscar el resultado es trabajar en la formación de ellos, que son los más chicos. Hay que hacerlos crecer. Hay que elegir los momentos. Tienen mucha personalidad. Debemos seguir con la formación, que es importante para su desarrollo”.