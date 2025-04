Martín Lasarte habló de su salida de Nacional, de sus diferencias con Flavio Perchman y del dolor de los insultos de los hinchas "algo que nunca había vivido en el club"

Y agregó: "Todo terminó siendo consecuencia de un mal inicio y uno no puede estar exento de los malos resultados deportivos".

Consultado acerca de si se fue molesto del club, Lasarte sostuvo:"Estuvimos más molestos con que se hiciera una serie de valoraciones deportivas cuando aún no había terminado el torneo y teníamos una final por la Supercopa Uruguaya. Se hablaba de jugadores que no continuarían. No pretendo ahora generar dificultad con ese tema".

Según explicó Lasarte, le dolió que no se hablara de frente con él.

"Teníamos contrato en vigor, nos parecía lógico que alguien nos dijera, 'no van a continuar, no van a seguir', que alguien nos convocara para una charla y lo explicara. Cuando las cosas se expresan, todo quede mucho más claro".

Consultado acerca de si quedó molesto con su amigo Flavio Perchman, dijo: "Tuvimos una relación profesional estos tres meses que creo que se llevó de buena manera y punto. Todo lo demás, el tiempo lo dirá. El vínculo era otro".

Nacional Plaza Colonia campeonato apertura 2025/ Martín Lasarte. Foto: Leonardo Carreño

A su vez, también expresó su sorpresa y molestia por los insultos que recibió en algunos partidos de parte de hinchas de Nacional.

"Es feo que en tu casa, porque al Parque (Central), yo lo siento mi casa, te sientas como el enemigo. A veces uno siente que las cosas se fueron de bambo. A mí nunca me había pasado a este nivel en Nacional. Ganamos en el Viera contra Racing con mucha dificultad y la verdad fue una cosa muy general, que iba mucho más allá de si gustaba o no gustaba. Uno no termina de entender por qué tanto. Me llamó la atención una manifestación que era mucho más de lo que se había vivido en la cancha. La sociedad deportiva no está sana", indicó.

También fue preguntado acerca de si tendría que haberse ido o no de Nacional cuando de alguna manera, se manoseó su nombre y se buscaron a varios técnicos con los que no se pudo arreglar a fin de año.

"Nacional me puede, porque de hecho estuvimos, porque era para no continuar. Pero te gana el sentimiento. Hace tres meses me agarraban en la calle y me decían 'Martín seguí, por favor' o después de ganar los clásicos (de verano), era todo fantástico. Las condiciones no estaban dadas para seguir, pero nos ganó eso de pensar 'vamos a dar vuelta esto' y quisimos seguir", terminó diciendo.