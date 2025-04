Nacional vs Danubio EN VIVO: los franjeados presentan a un debutante de 16 años en su plantel principal; mirá quién es la nueva promesa

Live Blog Post

En la previa del partido, Martín Lasarte habló de su salida de Nacional

Martín Lasarte habló este sábado a la noche en el programa Código Muñoz, en Nuevo Siglo TV.

Allí comenzó diciendo que hoy vive "una rara tranquilidad o paz, porque (su salida de Nacional) era algo que se veía, que más tarde o más temprano iba a ocurrir. Esto parió mal, como dicen en el campo y las consecuencias estaban a la orden del día".

Y agregó: "Todo terminó siendo consecuencia de un mal inicio y uno no puede estar exento de los malos resultados deportivos".

Consultado acerca de si se fue molesto del club, Lasarte sostuvo:"Estuvimos más molestos con que se hiciera una serie de valoraciones deportivas cuando aún no había terminado el torneo y teníamos una final por la Supercopa Uruguaya. Se hablaba de jugadores que no continuarían. No pretendo ahora generar dificultad con ese tema".

Según explicó Lasarte, le dolió que no se hablara de frente con él.

"Teníamos contrato en vigor, nos parecía lógico que alguien nos dijera, 'no van a continuar, no van a seguir', que alguien nos convocara para una charla y lo explicara. Cuando las cosas se expresan, todo queda mucho más claro".

Consultado acerca de si quedó molesto con su amigo Flavio Perchman, dijo: "Tuvimos una relación profesional estos tres meses que creo que se llevó de buena manera y punto. Todo lo demás, el tiempo lo dirá. El vínculo era otro".

Leé la nota completa haciendo clic aquí.