Ignacio Ruglio: habló sobre su salud, la charla con Aguirre, el momento de Nacional, el salario que reclama para el presidente de Peñarol y la nota que pidió en TV

En una charla con el programa Quiero Fútbol de Sport 890, dijo que “le sacaron una piedra de 13 milímetros” del riñón y que lo vuelven a operar en dos semanas, el 24 de abril , “al otro día del partido de Asunción (Peñarol visita a Olimpia por la Copa Libertadores), me hacen una pequeña intervención, ambulante, me sacan el catéter que me pusieron para que drene el riñón”.

PEÑAROL Diego Aguirre: "No quiero dejar todo por el camino ante la primera adversidad, sería cobarde y hacer la fácil; me imagino todo el año en Peñarol"

Manifestó que irá con Peñarol al partido en Asunción porque “regresan en chárter después del partido”.

Además dijo que faltó a algunos partidos en estos meses y que no estuvo en el último, ante San Antonio Bulo Bulo.

¿Quién está más complicado, Nacional o Peñarol?

En la charla, los periodistas le preguntaron, ¿vos creés que Nacional está más complicado que Peñarol? Y respondió: “Creo que es un dato de la realidad. Si hace dos años que ni siquiera definís campeonatos, si hace dos años no ganás un campeonato corto, si el año pasado salió campeón tu rival con una campaña increíble, si tenés un problema que se evidenció en la campaña electoral de US$ 40 millones a US$ 45 millones de deudas, si trajiste un plantel y no bajaste a juveniles sino armaste un plantel caro, no digo que esté bien ni mal, para llegar a cuartos o semifinales de la Libertadores y ganar el Uruguayo para que te entre dinero... Y, si todavía hiciste eso con la deuda que tenés, todo eso genera que el ambiente de hoy sea más complicado. El cambio de técnico (la destitución de Martín Lasarte y la llegada de Pablo Peirano). Fijate que nosotros teníamos la suerte de tener un técnico que se había ganado una espalda gigantesca y la tenía por más que los hinchas cuando perdemos en los primeros cinco minutos queremos que se vaya todo el mundo”.

El pedido de Ruglio a un canal de televisión para que le hicieran una entrevista

El presidente de Peñarol reconoció que le pidió a un periodista de televisión para que le hiciera una entrevista.

“Le pedí para ir a Punto Penal (Canal 10), que nunca lo hago. Cuando ustedes, el periodismo, llaman a 10 técnicos todos los días y ustedes dicen, ‘en qué andás Julio Ribas, hacemos una nota de color’, y le preguntan, ‘¿agarrarías Peñarol si te llaman…?’. La veía venir, que en dos días iba a tener instalado el tema de que me van a cambiar el técnico. Entonces llamé a Martín (Charquero) y le pregunté si podía ir mañana (el domingo 23 de marzo). Lo primero que me preguntaron fue cómo va a jugar el equipo, y respondí, ‘Aguirre es intocable’. Es lo que fui a decir. Si no apagás esas cosas a tiempo, hasta el micro mundo del fútbol te hace dudar, y te hace dudar tres meses después que Aguirre ganó el Apertura, Clausura, la Tabla Anual, el Uruguayo y llegó a la semifinal de la Libertadores. Pero entrevistan en todas las radios y les faltó sacar a Guardiola. Es su juego. Está bien. Y es el juego con el que aprendemos a convivir, pero nosotros teníamos que derribar desde ahí”.

Además, apuntó: “Los hinchas queremos ganar siempre. ¿Nos calienta no ganar? Sí, pero de ahí a dinamitar todo hay una locura, porque después, al otro día que una parte de la gente que te dice sacalo, te dice, ‘¡Ah, pero no tenés técnico y lo sacaste!’. Esa es la locura en la que vivimos y si no te mantenés calmo…”.

La charla con Aguirre, el proyecto deportivo y la política actual en el club

Ruglio dijo que cree “en los proyectos deportivos”, y considera que “hay que mantener mucha la calma”.

“Si los indicadores te dan bien, los presidentes deberíamos tener la suficiente fuerza para mantener. Después el microclima del fútbol te empieza a consumir, y te come, te come y te entra y por eso no consumo redes y cada vez consumo menos cosas porque en algún momento dejás de razonar como hay que hacerlo para administrar pasión”.

Peñarol San Antonio, copa libertadores 2025/Diego Aguirre. Foto: Leonardo Carreño

Subrayó que en la charla que mantuvo con Diego Aguirre sobre los rendimientos del equipo, el balance se hace al final de la temporada.

“En esto se pasa raya en diciembre. Listo. Vamos para adelante. Vamos a meter. Esto es el fútbol. Y a Diego lo noté muy convencido. Lo noté con mucho dolor. Lo noté más terrenal. Lo noté como el que se comía los niños crudos acá y ahora se muestra frágil, pero se pasa raya en diciembre”.

Consultado sobre si la salida de Darío Rodríguez en la temporada 2023 fue una jugada política, respondió: “Puede ser”.

-lcm0566-jpg..webp Darío Rodríguez, DT de Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

Entonces, el tema derivó a las elecciones en medio de la definición de los torneos, tal como se desarrollan actualmente.

“Las elecciones en medio de un campeonato son un error. Tu oposición y el oficialismo declaran ocho veces por día, los jugadores y técnicos están en la picota. Habrá que sacar las elecciones del medio de las definiciones, porque claramente no te ayuda a tomar las mejores definiciones”.

También le preguntaron si es malo el sistema de gobernanza de Peñarol, en donde la lista que gana no tiene mayoría en el consejo directivo, y respondió afirmativamente y apuntó que “en algún momento va a cambiar”.

Explicó que la oposición se está desgastando en este momento en el cogobierno que asumió en este año 2025 y en 2026.

También considero que “el presidente de Peñarol tiene que tener un salario”, pero que no será para cobrarlo él, sino para quienes asuman en el futuro.

“Perdés altura en tu razonamiento si éste (por él) se vota un salario. Para gobernar un club con 240 funcionarios, 1.700 deportistas, tres radios deportivas… o estás las 24 horas o te ponés el club de poncho. Tiene que tener un salario. Lo voy a plantear cuando ya no esté”.