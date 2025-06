El desgarrador relato del papá de Camilo Nuin, el juvenil de San Telmo que murió a los 18 años cuando lo operaban de una rodilla

Y prosiguió: "Una hora después que entró al quirófano, me dijeron que se complicó, que lo estaban reanimando. Yo no entendía. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’", indicó.

"Pedí por favor que me lo dejaran ver. Estuve con él, lo abracé, le di unos besos. Le dije que lo iba a necesitar pero que iba a estar fuerte como él hubiese querido, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido, no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado", sostuvo.

Según el padre de Camilo, "el cirujano fue el único que habló con nosotros. Nos dijo que cuando sacó el segundo injerto para reemplazar los ligamentos, le dijeron ‘¡pará, que entró en paro!’. No entendió bien por qué, porque estaba del otro lado del biombo. Al parecer fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia, no puedo rectificarlo hasta después de la autopsia. Yo pienso que fue mala praxis".

"No puedo describir lo que se siente por dentro, porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado pero literalmente estás muerto", finalizó.