Este encuentro es importante porque los aurinegros ya se pondrán como norte el clásico contra Nacional el próximo lunes 20 a la hora 21 en el Estadio Centenario.

El equipo titular de Peñarol que probó Diego Aguirre para este jueves ante San Lorenzo y a días del clásico ante Nacional: ¿juega Leonardo Fernández?

Como se informó líneas arriba, en el debut del domingo contra Colo Colo, no jugó Leonardo Fernández, la gran estrella por la que Peñarol abonará US$ 6.300.000 a Toluca, US$ 700.000 menos de lo pactado debido a lo que firmó Ignacio Ruglio en 2024 cuando se hizo el pase, como informó este jueves Referí.

En ese contexto y teniendo en cuenta que se viene el clásico de verano contra Nacional, Diego Aguirre, plantea algunos cambios y entre ellos, le dará minutos a Leo Fernández.

Debido a ello, probó a Leonardo Fernández entre los titulares, aunque en ese puesto, en la práctica también mantuvo a Felipe Avenatti. Lo que está claro es que Leo, si no juega de entrada, tendrá minutos contra San Lorenzo de Almagro este jueves a la noche.

El equipo titular que probó Diego Aguirre ante los santos de Boedo y con cambios en todas las líneas, respecto al debut contra Colo Colo, fue con Guillermo De Amores; Damián Suárez, Léo Coelho, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Rodrigo Pérez, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Jaime Báez; Felipe Avenatti o Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.