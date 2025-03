El fuerte insulto que recibió Sebastián Sosa en el Tróccoli y la multa a Cerro por "discriminación"; mirá lo que le gritaron al golero en libertad condicional por caso de abuso sexual

En el formulario se indicó que al golero le gritaron “violador”, según informó Hora 25 de Radio Oriental este miércoles.

En el partido hubo cánticos y expresiones contra el guardameta.

Sosa está en libertad condicional por el caso de abuso sexual por el que fue imputado junto a otros tres jugadores de Vélez Sarsfield, quienes cumplen arresto domiciliario, y defiende a Juventud de Las Piedras, club al que llegó a principios del Torneo Apertura tras obtener un permiso para salir de Argentina.

1710851888207.webp El arquero Sebastián Sosa entrando a los tribunales de Tucumán en una de las audiencias por la acusación de abuso sexual de una joven periodista

El futbolista quedó en libertad condicional el miércoles 27 de marzo del año pasado, tras pagar la fianza de US$ 50.000, luego de la denuncia en su contra y de otros tres compañeros, de una periodista de 24 años por abuso sexual en Tucumán.

Este domingo, Sebastián Sosa habló de ese tema en el Polideportivo de canal 12. "La persona que presentó la denuncia dijo: 'Sebastian Sosa no me hizo nada'. Es un hecho lamentable que no se lo deseo a nadie”, dijo el arquero uruguayo.

Y añadió: “No hice omisión de asistencia. Todo el que me conoce sabe que estoy bien plantado. Si veo una situación fuera de lugar, no me voy a quedar sin hacer nada”.

“Viví un infierno, es una pesadilla. Lo que me involucra son los mensajes, porque la chica ya ha dicho que yo no hice nada”, explicó. Y prosiguió: “El tema es delicado y ojalá que salga todo a la luz. Desde el primer momento entregué todas las conversaciones”.

“Cada vez estamos más expuestos al oportunismo. La gente cercana a mí sabe cómo soy. Con mi señora pasamos varias noches sin dormir: le pido las disculpas públicamente”.

“Estoy a la orden de la Justicia. Presenté una denuncia por testimonio falso”, agregó el golero.