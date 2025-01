El importante consejo directivo que se llevará a cabo en Peñarol este martes: dónde sesionará y qué temas se tratarán

Ahí Ruglio deberá informarles a sus consejeros todos lo que estos se enteraron a través de la prensa sobre las tratativas para retener a Leo Fernández, futbolista que estaba a préstamo desde Toluca hasta el 31 de diciembre pasado.

Ruglio arregló con Toluca la compra del 80% del pase del jugador a cambio de US$ 7 millones y además acordó con el futbolista un salario mensual que rondará los US$ 200 mil. El contrato se firmará por tres años, pero hay posibilidades de que sea por cuatro.

Si bien en la directiva había un consenso para retener a Leo Fernández, surgieron en la interna del club varias voces que discreparon con la operación.

En primer lugar porque todo lo negociado no pasó por el consejo directivo y nadie se enteró hasta que estaba todo cerrado.

Incluso hubo consejeros que se habían comunicado personalmente con Ruglio y no les fue informado lo que finalmente se acordó.

Otros consejeros, como Guillermo Varela, realizaron averiguaciones para poder captar aportes de hinchas o socios para pagar la ficha de Fernández, algo que según pudo saber Referí, sigue en pie para afrontar las erogaciones que deberá hacer Peñarol.

Los aurinegros deberán pagar este mes una primera cuota de US$ 1,5 millones por el pase de Fernández.

En diciembre de 2025 deberá pagar otros US$ 1,5 millones, en julio de 2026 otros US$ 1,5 millones, en diciembre de 2026 US$ 1,5 millones y en julio de 2027 un último pago de US$ 1 millón.

Y es ahí donde surgió otro gran cuestionamiento para Ruglio, de parte de los dirigentes de la oposición.

El mandato del presidente expira en diciembre de 2026 y la nueva directiva que asumirá en enero de 2027 deberá hacer frente a esas considerables obligaciones.

No solo ese millón a pagarle a Toluca a mediados de 2027 sino también el fuerte salario que tendrá el futbolista que en 2024 fue elegido como el mejor jugador del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Si el contrato es por tres años, la nueva directiva deberá afrontar un importante presupuesto en su primer año de gestión y si el mismo es por cuatro temporadas, en dos tercios del mandato del futuro presidente.

Movida para recaudar dinero por Leonardo Fernández

El consejero Guillermo Varela planteará en el consejo diferentes opciones que el club puede adoptar para juntar dinero para ir pagando el pase de Leo Fernández.

"Dependiendo lo que me digan desde el gobierno del club, veremos por dónde ir", reveló a Referí.

La elección del nuevo secretario de Peñarol

Otro gran tema que Peñarol debe resolver este martes es la elección de su nuevo secretario general luego de la renuncia presentada por Edgardo Novick el pasado 29 de diciembre.

El nuevo contrato con Leo Fernández debe llevar la firma del presidente Ruglio y del secretario aunque es probable que el contrato lo firme Jorge Nirenberg, que es el actual prosecretario del club.

La ruptura entre Novick y Ruglio deja al presidente sin gobernabilidad ya que el oficialismo tiene cinco cargos en el consejo y la oposición, ahora con Novick de ese lado del mostrador, con cinco.

Es por eso que en esta sesión de consejo se deberá designar al nuevo secretario que es un cargo muy importante porque es quien debe realizar el contralor interno de la gestión del presidente.