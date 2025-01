Como se informó el viernes, Toluca aceptó la oferta de Peñarol de US$ 7 millones por el 80% de la ficha del futbolista.

Por otro lado, Referí dio a conocer que los carboneros deberán pagar nada menos que US$ 15 millones durante los tres años que dure el contrato de Leonardo Fernández, una vez que este firme.

El emotivo video que confeccionó Peñarol asegurando la continuidad de Leonardo Fernández en el club y con Diego Aguirre de protagonista

Este domingo pasado el mediodía, Peñarol dio a conocer en sus redes sociales un emotivo video.

En el mismo se confirma la continuidad de Leonardo Fernández en el club y se muestran a su vez, videos de la prensa argentina que expresa que es "imposible que Peñarol pueda competir con River Plate".

También aparece una entrevista a Diego Aguirre cuando dijo por qué no lo sacó de la cancha para que lo aplaudiera todo el Estadio Campeón del Siglo, cuando se coronaron campeones en diciembre pasado.

"Yo no lo quería despedir. Si lo sacaba, era como la despedida de Leo y el estadio con todos parados aplaudiendo. (Hubiera sido) la despedida de Leo. No. Yo no quería despedirlo. Yo quiero seguir viéndolo jugar ahí", dijo en ese momento Aguirre. Y se cumplió su deseo.