El "llamado a la reflexión" en el fútbol profesional del presidente de la SAD de Juventud, Marcelo Fígoli, y "la necesidad de seguir conversando sin ganadores ni perdedores"

¿Por qué tiene más oportunidades de crecer que otras?

Porque representa una zona muy popular de Uruguay, que es Canelones, no solamente Las Piedras. Entonces, con todo el departamento de Canelones, que tiene 700 mil habitantes, es el club de pertenencia que si se logra instalar un proyecto de mediano y largo plazo, y en cuanto se vea un proyecto serio de inversión, con continuidad en primera división y en donde podamos mostrar que Juventud está para competir, vamos a poder entusiasmar a toda esa masa dormida de gente que pertenece a Las Piedras y a Canelones, para Juventud.

¿Burgos será una puerta de entrada para los futbolistas uruguayos en Europa?

Sí. También estamos a punto de hacer una adquisición en Italia. Esta idea de multipropiedad nos permite que un jugador de cualquiera de los clubes pueda cambiar de aire. En este caso ya lo hemos demostrado, a los cinco o seis meses de haber entrado a la institución, después de haber conseguido el ascenso, uno de los chicos de Juventud ya está a punto de debutar en Burgos. Fernando Mimbacas firmó en Burgos hasta el 2028 en una operación que le conviene mucho a Juventud porque tiene el 50% del pase. Por ende, una vez que Fernando tenga la oportunidad de mostrarse en el mercado europeo y su cotización se incremente, obviamente que Juventud va a tener beneficios económicos. Eso nos permite la multipropiedad.

¿Cómo visualizás a corto, mediano y a largo plazo este proyecto en Juventud?

En el club tenemos varios desafíos. El primero es tener sostenimiento económico. Juventud viene de muchísimos años de derrotero económico, como la mayoría de los clubes, perdiendo dinero, teniendo que endeudarse o las personas que manejaban la SAD debían trasladar parte de su capital para sostenerla. Y eso en cualquier tipo de negocio, en fútbol o en lo que sea, no es sostenible en el tiempo. No es sostenible una operación a la que le falten ingresos para afrontar sus gastos. Nosotros tenemos que lograr en el mediano plazo que Juventud tenga los ingresos suficientes para sostenerse las pretensiones deportivas que queremos. Porque, también queremos ser un equipo protagonista, que se sostenga en Primera división como primer desafío, y asentarnos allí con un equipo competitivo. Para eso necesitamos generar ingresos. Esos son los primeros dos desafíos a corto plazo. También debemos hacer crecer la infraestructura. Tenemos una chacra con 14 canchas de fútbol para las divisiones inferiores, para los entrenamientos, donde estamos también ya invirtiendo dinero para que estén en valor. Tenemos nuestro estadio con una concesión todavía por 45 años y vamos a poner dinero en infraestructura para hacer crecer las tribunas. Ya hemos plasmado, algo que se vio en el último partido, un trabajo muy importante en el campo de juego. No te digo que está a 10 puntos, pero lo que nosotros pretendemos está a 7, casi 8 puntos, lo cual nos brinda mucha satisfacción porque la mejora en infraestructura al final de cuentas es una mejora de producto para que las personas que aman el fútbol pueden ver las cosas de una manera más profesional.

Marcelo Fígoli presidente SAD Juventud de Las Piedras.jpg Marcelo Fígoli, presidente de la SAD de Juventud de Las Piedras

Ingresando en el tema de fondo de esta semana en el fútbol uruguayo, el congreso del fútbol profesional del pasado martes, ¿por qué Juventud se abstuvo de votar? ¿A qué obedeció esa decisión?

Lo que pasó el martes en la asamblea es una foto clara de cómo está hoy el fútbol uruguayo, está dividido, absolutamente dividido, y entendemos, desde nuestra humilde opinión, que de esa forma no se va a poder construir un proyecto de crecimiento para el fútbol como merecen los hinchas. Entonces, tratamos de convencer a la mayoría de los clubes el martes que antes de ir a una votación era mejor pedir un cuarto intermedio, tomarnos unas semanas para intentar poner las posiciones de todo el mundo de acuerdo. Y cuando digo de todo el mundo, me refiero a los 30 equipos del fútbol profesional, los 16 de primera y los 14 de segunda, y que prime justamente lo que necesitamos los 30 equipos. Acá, lo que necesitan terceros o lo que, obviamente, necesita la AUF, es importante, pero más importante en este caso es lo que necesitamos los 30 clubes. Solo procuramos promover la instancia en que nos pudiéramos sentar todos a una mesa y llegar a un consenso de lo que estamos buscando y no a una votación para ver quién tiene un voto más o uno menos. Al no lograr que se aprobara ese cuarto intermedio planteado (la votación salió 23 a 23), entonces, cuando llegó el momento de votar algo que nosotros no tenemos estudiado, decidimos abstenernos y obviamente con nuestra decisión esto permite que se siga debatiendo porque al final no se impuso la postura de ninguna de las partes. Y lo hicimos porque no entendemos cuál es la situación por la cual se quiere disolver la liga o por qué se quiere formar una liga nueva. ¿De qué sirve disolver una liga que está formada, para formar una nueva liga en la que todos los clubes que tiene la otra liga no van a formar parte?

¿Termina ocurriendo lo que Juventud pretendía? ¿Seguir buscando consenso?

Tenemos que hacer un trabajo entre todos los dirigentes del fútbol uruguayo que implica sentarnos en una mesa y estar convencidos de lo que estamos buscando.

¿Qué están buscando?

Generar la mayor cantidad de ingresos posibles para el fútbol uruguayo en los derechos de televisión, en los patrocinios, en la mejora de infraestructura, en la mejora de la calidad del producto que le brindamos al público. Para eso tenemos que seguir charlando entre nosotros, tratando de buscar consenso con la AUF, porque hay que trabajar codo a codo con ellos. Tratar de entender por qué esta liga no está homologada por la AUF y por ende por los organismos internacionales a los que responde la AUF, Conmebol y FIFA. Tenemos que entender que hay que cambiar para que eso suceda o si es necesario ponernos de acuerdo entre los 30 equipos y formar una nueva liga que nos represente a todos. Pero una liga que representa 11, otra que representa 15, u otra que representa 18, no sirve. Acá necesitamos una liga que representa a los 30 y también está en nuestra opinión que esa liga tiene que estar manejada en forma profesional. Tenemos que contratar gente que profesionalmente se ocupe de velar por los intereses de los 30 clubes.

1704801870907.webp Figoli en la conferencia de prensa

¿Estás de acuerdo en lo que establece FIFA que la liga debe estar dentro de la égida de la AUF?

Entiendo que la liga de clubes tiene que trabajar codo a codo con la AUF, tiene que estar dentro de los estamentos de la AUF, que es la que rige el fútbol uruguayo, pero no tiene que depender de la AUF, como tampoco tiene que depender de ningún tercero. Tiene que depender de los 30 clubes, con total independencia. Los clubes, con total independencia, tienen que trabajar de común acuerdo con la AUF para que el fútbol uruguayo crezca, tenga mejores ingresos y también trabajar codo a codo con cualquier tercero interesado que le venga a aportar al fútbol uruguayo. Aquí no se puede seguir trabajando en contra ni a favor de nadie. Acá hay que trabajar a favor de los 30 clubes que son los que hoy tienen, como te decía antes, problemas económicos, que casi todos pierden plata, que casi todos están endeudados, que casi todos tienen que vender a sus jugadores y eso impide que el fútbol uruguayo tenga la calidad que se merece. Todo eso requiere de un trabajo importante de convencimiento, para que todos estemos de acuerdo y que nos pongamos en una mesa a trabajar en serio porque esta cosa de ver si hoy tenés 23 votos, 24 o 25, o si mañana tenés 15 o 18, no sirve de nada.

¿Estás intentando plantear un camino alternativo para el fútbol uruguayo?

Entiendo que muchos dirigentes del fútbol uruguayo están de acuerdo con nuestra postura. Lo que pasa es que hay que quitarse las etiquetas de que estoy a favor o en contra de tal o de cual. Acá lo que necesitamos es que el fútbol uruguayo se ponga a favor de clubes. Nosotros somos uno, obviamente después competiremos en la cancha, veremos quién gana el partido de fútbol, pero afuera, los 30 equipos tenemos que trabajar para nuestros propios intereses. Entonces, si no logramos eso, estamos hablando de una tontería. Es lo mismo que el debate de la SAD sí o las SAD no. También escucho dirigentes que atrasan muchos años diciendo que las SAD no sirven. Respeto lo que son las asociaciones civiles, porque Barcelona y Real Madrid son asociaciones civiles y comparten una liga de fútbol profesional en España con la mayoría que son SAD, y todos velan por los mismos intereses y trabajan mancomunadamente. Se trabaja con una liga que ha hecho que el fútbol español, por ejemplo, haya crecido hasta donde está hoy, cuando años atrás era una liga que estaba mucho más abajo. Eso es lo que se tiene que lograr con el fútbol uruguayo. Se tiene que lograr que se respete a los que son capitales privados que vienen a invertir su dinero, no el dinero de nadie, su dinero en las SAD, como también hay que respetar a los equipos, a los clubes que deciden no formar una SAD y pretenden seguir siendo sociedades civiles.

¿Cómo hacés para zurcir en este escenario? Imagino que ya lo habrás pensado.

Nosotros estamos tratando de hacer lo que llamamos una militancia en la cabeza de todos los dirigentes del fútbol para intentar convencerlos que nuestra posición no es soberbia ni pretendemos imponer nada, sino todo lo contrario, buscamos consensos para que todos estemos en una mesa y que todos entendamos que tenemos el mismo problema, y que esto no se soluciona con una votación de quien suma un voto más o uno menos. Ahora, ¿cómo se logra? Quizás es una utopía, quizás estoy planteando algo que algunos de los demás dirigentes no están dispuestos a sentarse despojados de intereses para tratar de llegar a un acuerdo y conseguir lo mejor para estos 30 equipos profesionales que necesitan urgente soluciones.

Creo que hay que llamar a la reflexión sobre lo que está pasando, porque entiendo que hay mucha agresividad de un lado y del otro, en términos que nosotros, obviamente, como somos nuevos en el fútbol uruguayo, no entendemos por qué existen, y tampoco nos hacemos los distraídos, sabemos que hay cuestiones que han ocurrido en el pasado que también hay que tratar de dejar en el pasado y es muy importante intentar volver a cero, sentir que tenemos que empezar una conversación de nuevo y tratar de generar. Se le critica a Juventud de un lado y del otro su voto de abstención pero creo que hemos hecho un aporte importantísimo con ese voto de abstención para que sigamos conversando hoy sin ganadores ni perdedores.

¿La liga tiene que ponerse en marcha?

El fútbol uruguayo necesita una liga con los equipos profesionales, así sea la liga actual, integrando a los 30 equipos con los mismos derechos económicos y políticos… porque Juventud hoy está conformando la liga, pero también Juventud es una SAD a la que tironean de un lado y del otro, cuando no es correcto. Juventud, forma parte de la liga, que pretendemos que formen todos. Y también es una SAD. Estamos muy preocupados por este tema y muy ocupados en intentar generar este consenso al que me refiero. Si la AUF tiene la posibilidad de acercar empresas, compañías que están dispuestas a invertir más dinero del que se está invirtiendo hoy, por ejemplo los derechos de televisión, bienvenido, y se escucharán todas las propuestas, pero nosotros no podemos estar ahora pensando que estamos de un lado o del otro en los intereses de uno o del otro cuando los intereses son todos iguales: que el fútbol uruguayo crezca.

¿Considerás que hay plazos para resolver esto?

Creo que los plazos cada vez se acortan más. Hay una pelea de fondo, como vos sabés que son los derechos de televisión. Los derechos de televisión vencen a finales del 2025. Obviamente la AUF está dispuesta a hacer una licitación de esos derechos. A nosotros nos parece muy bien que se llame a licitación en virtud de buscar una buena oferta. También entendemos que la empresa concesionaria actual de los derechos tiene una primera opción de igualar esas ofertas, con lo cual, en términos empresariales no veo dónde está el problema. Uno llama a licitación, se presentan dos, tres o cuatro candidatos, ofrecen el dinero según lo que creen ellas vale el fútbol uruguayo, y después la empresa actual tendrá el derecho de igualar la oferta porque lo tiene por contrato. Entonces, ahora, ¿quiénes se tienen que sentar a negociar los derechos de televisión? Para nosotros, en nuestra posición, es la liga. Ahora, ¿quién es la liga? Los 30 equipos. No 11, 12, 14, ni 16. ¡Los 30!

Y en momentos en que la liga actual no está avalada por la AUF, ¿quién se debería sentar? ¿O hasta tanto no se constituye la liga?

Hoy está constituida una liga que no representa a los 30 equipos. Entonces tenemos que lograr que esta liga que está constituida sea avalada por la AUF o se forme una nueva liga en la que estemos los 30. No que se forme una nueva liga donde los que están hoy en la liga actual no quieran participar. Todo lo contrario. Tenemos que hacer una liga donde estemos todos. Ahora estamos en febrero, casi marzo. Obviamente los tiempos son como son, hay que trabajar rápidamente para poder lograr esto y este consenso, para negociar de manera firme y seria todos los derechos que atañen a los ingresos del fútbol uruguayo.