El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez en el fútbol el interior y ante su exequipo

Cristian “Cebolla” Rodríguez , ex Peñarol , con una larga trayectoria internacional y mundialista con la selección uruguaya, logró un nuevo título en su carrera, a sus 40 años y en el fútbol del interior.

El volante zurdo fue campeón con Independiente de Juan Lacaze , el club de su ciudad natal en el que juega desde 2024.

El equipo tricolor fundado en 1919 fue campeón departamental de la Divisional B de Colonia al ganarle las finales a Reformers, equipo que también es de esa ciudad y al que el Cebolla defendió en 2023 , luego de retirarse como futbolista profesional en Plaza Colonia.

En la primera final había ganado Reformers de local por 1-0 y en la revancha Independiente se impuso por 2-0 en su casa.

Con este título, Independiente ascendió al Departamental de la Divisional A de Colonia y jugará la Copa Nacional de Clubes de OFI en la Divisional B.

independiente1919

Los títulos profesionales del Cebolla

El Cebolla Rodríguez, que se retiró del fútbol con 37 años, ganó a lo largo de su trayectoria 27 copas siendo el uruguayo más laureado entre títulos a nivel de clubes y con la selección, contando solo la actividad como profesional.

El oriundo de Juan Lacaze ganó con Peñarol el Clasificatorio 2022, el Clausura 2003 y el Uruguayo 2003, cuando el entrenador era Diego Aguirre. También ganó la Liguilla 2004.

0022767079.webp Estoyanoff y Cebolla Rodríguez celebran el título del Uruguayo D. BATTISTE

Emigró a Europa, en una recordada salida del club por el enfrentamiento entre el empresario Francisco Casal y el presidente aurinegro José Pedro Damiani y jugó en Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio, Independiente, retornó a Peñarol y cerró su carrera en Plaza Colonia.

En PSG ganó la Copa de Francia 2005-2006.

En Porto ganó la Primeira Liga en 2008-2009, 2010-2011 y 2011-2012, la Copa de Portugal 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, y la Supercopa de Portugal 2010.

Cristian “Cebolla” Rodríguez y Diego Godín Cristian “Cebolla” Rodríguez y Diego Godín

En Atlético levantó los trofeos de la Copa del Rey 2012-2013, LaLiga 2013-2014 y la Supercopa de España 2014.

En su retorno a Peñarol ganó el Clausura y el Uruguayo 2017. la Supercopa Uruguaya 2018, el Clausura y Uruguayo 2018 y el Torneo Apertura 2019.

Con Plaza Colonia fue campeón del Apertura 2021.