Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez en el fútbol el interior y ante su exequipo

El volante zurdo fue campeón con Independiente de Juan Lacaze y sumó un nuevo título a su destacada carrera

29 de diciembre 2025 - 13:06hs
El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

independiente1919
El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

Instagram

Cristian “Cebolla” Rodríguez, ex Peñarol, con una larga trayectoria internacional y mundialista con la selección uruguaya, logró un nuevo título en su carrera, a sus 40 años y en el fútbol del interior.

El volante zurdo fue campeón con Independiente de Juan Lacaze, el club de su ciudad natal en el que juega desde 2024.

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez
El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

En la primera final había ganado Reformers de local por 1-0 y en la revancha Independiente se impuso por 2-0 en su casa.

Cristian Cebolla Rodríguez le hizo dos obsequios a Mario Yepes
FÚTBOL

El campeón de Paris Saint-Germain que recibió la camiseta de Peñarol de parte del Cebolla Rodríguez

El Cebolla Rodríguez bailó con su hija Lolita
FÚTBOL

El desopilante baile del Cebolla Rodríguez con su pequeña hija Lolita que hizo estallar las redes; mirá el video

Con este título, Independiente ascendió al Departamental de la Divisional A de Colonia y jugará la Copa Nacional de Clubes de OFI en la Divisional B.

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez
El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez

Los títulos profesionales del Cebolla

El Cebolla Rodríguez, que se retiró del fútbol con 37 años, ganó a lo largo de su trayectoria 27 copas siendo el uruguayo más laureado entre títulos a nivel de clubes y con la selección, contando solo la actividad como profesional.

El oriundo de Juan Lacaze ganó con Peñarol el Clasificatorio 2022, el Clausura 2003 y el Uruguayo 2003, cuando el entrenador era Diego Aguirre. También ganó la Liguilla 2004.

0022767079.webp
Estoyanoff y Cebolla Rodríguez celebran el título del Uruguayo
Estoyanoff y Cebolla Rodríguez celebran el título del Uruguayo

Emigró a Europa, en una recordada salida del club por el enfrentamiento entre el empresario Francisco Casal y el presidente aurinegro José Pedro Damiani y jugó en Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio, Independiente, retornó a Peñarol y cerró su carrera en Plaza Colonia.

En PSG ganó la Copa de Francia 2005-2006.

En Porto ganó la Primeira Liga en 2008-2009, 2010-2011 y 2011-2012, la Copa de Portugal 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, y la Supercopa de Portugal 2010.

Cristian “Cebolla” Rodríguez y Diego Godín
Cristian “Cebolla” Rodríguez y Diego Godín
Cristian “Cebolla” Rodríguez y Diego Godín

En Atlético levantó los trofeos de la Copa del Rey 2012-2013, LaLiga 2013-2014 y la Supercopa de España 2014.

En su retorno a Peñarol ganó el Clausura y el Uruguayo 2017. la Supercopa Uruguaya 2018, el Clausura y Uruguayo 2018 y el Torneo Apertura 2019.

Con Plaza Colonia fue campeón del Apertura 2021.

Temas:

Cebolla Rodríguez

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, le pidió una foto a Lionel Messi en el cumpleaños de Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez
FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
PEÑAROL

Pese al acuerdo de palabra con el Grupo Pachuca para que juegue en Peñarol, Nicolás Vallejo empezó a entrenar en León y ni habla de los aurinegros; mirá el video

Matías Arezo se casó con Camila Cedrés mientras espera por seguir en Peñarol
PEÑAROL

Se casó Matías Arezo mientras sigue aguardando la posibilidad de seguir o no en Peñarol para 2026; mirá el video

Abel Hernández durante su pasaje por Peñarol en el 2023. (Archivo)
PEÑAROL

Abel Hernández reveló el número que usará en Peñarol en 2026 y afirmó que tiene "atomizado" a Nicolás Vallejo para que lo acompañe en el carbonero

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos