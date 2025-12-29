El nuevo título que sumó el Cebolla Rodríguez en el fútbol el interior y ante su exequipo
El volante zurdo fue campeón con Independiente de Juan Lacaze y sumó un nuevo título a su destacada carrera
29 de diciembre 2025 - 13:06hs
Cristian “Cebolla” Rodríguez, ex Peñarol, con una larga trayectoria internacional y mundialista con la selección uruguaya, logró un nuevo título en su carrera, a sus 40 años y en el fútbol del interior.
El volante zurdo fue campeón con Independiente de Juan Lacaze, el club de su ciudad natal en el que juega desde 2024.
Con este título, Independiente ascendió al Departamental de la Divisional A de Colonia y jugará la Copa Nacional de Clubes de OFI en la Divisional B.
Los títulos profesionales del Cebolla
El Cebolla Rodríguez, que se retiró del fútbol con 37 años, ganó a lo largo de su trayectoria 27 copas siendo el uruguayo más laureado entre títulos a nivel de clubes y con la selección, contando solo la actividad como profesional.
El oriundo de Juan Lacaze ganó con Peñarol el Clasificatorio 2022, el Clausura 2003 y el Uruguayo 2003, cuando el entrenador era Diego Aguirre. También ganó la Liguilla 2004.
Emigró a Europa, en una recordada salida del club por el enfrentamiento entre el empresario Francisco Casal y el presidente aurinegro José Pedro Damiani y jugó en Paris Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Gremio, Independiente, retornó a Peñarol y cerró su carrera en Plaza Colonia.
En PSG ganó la Copa de Francia 2005-2006.
En Porto ganó la Primeira Liga en 2008-2009, 2010-2011 y 2011-2012, la Copa de Portugal 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, y la Supercopa de Portugal 2010.
En Atlético levantó los trofeos de la Copa del Rey 2012-2013, LaLiga 2013-2014 y la Supercopa de España 2014.
En su retorno a Peñarol ganó el Clausura y el Uruguayo 2017. la Supercopa Uruguaya 2018, el Clausura y Uruguayo 2018 y el Torneo Apertura 2019.