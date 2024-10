El uno por uno de Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores: todo el equipo se derrumbó a partir de los 40' y nadie se destacó

El sector izquierdo de la zaga se vio completamente vulnerada. Los dos zagueros perdieron totalmente su solvencia y el golero Washington Aguerre fue el único que sacó la cara por el equipo, incluso con más fallos que aciertos.

Washington Aguerre 4: Arriesgado pero preciso cálculo para dejar ir la pelota a los 16' en balón cruzado a Vitinho. Dura salida a los 32' en centro peligroso de Thiago Almada. Rechazó y chocó con Damián García, quedando sentido. A los 45' salvó el arco con notable atajada ante tiro de Luiz Henrique. En el arranque del segundo tiempo salvó con rebote largo un remate de Savarino que venía viboreando en el aire. A los 50' manoteó un potente remate de afuera del área de Marlon. En el tercer gol no tuvo una buena respuesta. A los 71' salvó otro remate de afuera de Luiz Henrique. Dejó un rebote llovido y no reaccionó a tiempo en la jugada del quinto gol.

Pedro Milans 4: Buena subida en el arranque para generar el primer córner para Peñarol. Se las ingenió para marcar a Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina en 2022. En el complemento, Botafogo no buscó por su sector, aunque al final, a campo abierto, el aurinegro hizo aguas por todos lados. En ataque nunca influyó.

Javier Méndez 3: Firme tarea en el primer tiempo. A los 35' le hizo sacar amarilla a Igor Jesús yéndolo a marcar a campo rival. Pifió una pelota cerca del área sobre el final. Floja defensa en el cuarto gol. En el quinto se resbaló y le dejó espacio a Almada para sacar su remate. A los 90' quiso apoyar un pase en salida y le erró por varios metros. Se derrumbó.

Guzmán Rodríguez 3: Remate bloqueado al córner a los 19'. Controló a Igor Jesús. En el complemento le ganó la espalda Savarino para el gol de la apertura en una acción donde el ala derecha defensiva (Milans-Méndez) quedó demasiado retrasada ampliando el espacio. A los 55' perdió de punta a punta con Barboza en jugada de pelota quieta en un gol donde la responsabilidad defensiva fue mayor. En el tercer gol intentó bloquear sin éxito. Mal partido.

Penarol's defender #04 Guzman Rodriguez (L) and Botafogo's Argentinian midfielder #18 Thiago Almada fight for the ball during the Copa Libertadores semi-final first leg football match between Brazil's Botafogo and Uruguay's Peñarol at the Olimpico Nilton

Guzmán Rodríguez de Peñarol ante Thiago Almada de Botafogo

FOTO: AFP