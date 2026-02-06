Dólar
El uruguayo Vicente Sánchez fue presentado en un histórico de Sudamérica que pasa por una crisis y se llevó a un ex Liverpool como refuerzo para su plantel

Sánchez asume el cargo "tras un exitoso paso" por el Cruz Azul mexicano, con el que se consagró campeón de la Concacaf Champions Cup en junio de 2025

6 de febrero 2026 - 7:57hs
Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul

Vicente Sánchez, DT de Cruz Azul

Foto: AFP

El uruguayo Vicente Sánchez fue anunciado este jueves como nuevo técnico del Emelec de Ecuador, tras la salida el pasado martes del entrenador argentino Guillermo Duró, según informó el club en la red social X.

"Emelec da la bienvenida a Vicente Sánchez como nuevo director técnico del primer equipo", informó la institución.

El club, conocido como El Bombillo, destacó que Sánchez asume el cargo "tras un exitoso paso" por el Cruz Azul mexicano, con el que se consagró campeón de la Concacaf Champions Cup en junio de 2025.

Cruz Azul's Uruguayan interim coach Vicente Sanchez poses with an Uruguayan flag after winning the CONCACAF Champions Cup final football match between Mexico's Cruz Azul and Canada's Vancouver Whitecaps at the Olimpico Universitario Stadium in Mexico City
Vicente Sánchez tras el título de la Copa de Campeones de la Concacaf

Vicente Sánchez tras el título de la Copa de Campeones de la Concacaf

Durante su etapa en México, Sánchez alcanzó las semifinales del torneo Clausura 2025 de la liga mexicana y registró una efectividad superior al 70 % de los puntos disputados, un rendimiento que permitió al Cruz Azul ubicarse en el primer lugar del ranking de clubes de la Concacaf, añadió Emelec.

El trofeo de la Liga AUF Uruguaya
COMIENZA LA LIGA

Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

Kike Olivera en Bahia
BRASILEIRAO

Noche de goles uruguayos en Brasil: Kike Olivera, el Pumita Rodríguez y Joaquín Lavega anotaron en los tres partidos del Brasileirao; mirá los videos

El técnico uruguayo reemplaza a Duró, quien había iniciado la pretemporada en enero tras lograr la permanencia del club en la temporada 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSEmelec/status/2019531676922089604&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el cambio en el directorio de la institución derivó en su salida "en los mejores términos", según declaró el entrenador argentino a la prensa.

Gonzalo Nápoli a Emelec

Además del anuncio de Sánchez, Emelec informó este jueves de la contratación de su primer refuerzo extranjero, el centrocampista uruguayo Gonzalo Nápoli.

León mexicano ha aceptado la cesión a Emelec de Nápoli para la temporada de 2026, informó este jueves el club ecuatoriano.

20250913 Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura
Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

Gonzalo Napoli de Liverpool ante Maximiliano Silvera de Peñarol por el Torneo Clausura

El volante, de 25 años, jugó la temporada pasada en Liverpool en calidad de cedido por León.

El primer refuerzo extranjero de Emelec para el presente año se formó en la cantera de Defensor Sporting y a continuación jugó en el también uruguayo River Plate hasta ser fichado por León en 2023.

Crisis en Emelec

La llegada de Nápoli se produce en medio de la crisis administrativa, económica y deportiva que atraviesa el club desde el año pasado, a pocos días del inicio de la Liga Pro 2026, previsto para el 20 de febrero.

Las impugnaciones presentadas por socios del club contra los últimos directorios derivaron en la designación, el pasado 20 de enero, de Jorge Luis Sánchez como interventor por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), hasta la elección de un nuevo directorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSEmelec/status/2019472064751489365&partner=&hide_thread=false

Sánchez convocó a elecciones para el 21 de febrero, con una única lista habilitada encabezada por el exministro del Deporte José Jiménez y el exfutbolista Christian Noboa, quienes han anunciado como prioridad la solución de los problemas institucionales del club.

Jiménez aseguró a la prensa que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, "es un fanático confeso del Emelec" y que su experiencia como empresario podría contribuir a respaldar al equipo.

Emelec perdió el martes pasado a su entrenador, el argentino Guillermo Duró, tras una decisión atribuida a Jiménez y Noboa.

EFE

