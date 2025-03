"Ellos decían que era una coima": lo que dijo Eugenio Figueredo sobre lo que él consideraba "viáticos importantes" que recibía

FIFA GATE Eugenio Figueredo dio su versión del escándalo del FIFAGate: dijo que no cometió delitos, que le pagó a Sebastián Bauzá US$ 400 mil y que salvó propiedades en Punta del Este

0001426197.webp Eugenio Figueredo AFP

Figueredo, las coimas y los viáticos

Este jueves, en una entrevista que dio a Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes, Figueredo habló de varios temas y uno de ellos fue el de los “viáticos” que, según él recibía, lo que para la justicia eran “coimas”.

"No hay nadie que no cobre”, dijo. “Las extras nuestras eran porque nos comíamos 35 días haciéndonos cargo de cosas que se tenían que hacer cargo las empresas. Yo no vivía en Montevideo. Iba a todos los países, incluso en Europa. Eso era un viático, un viático que era importante. Ellos decían que era una coima. La coima no tiene pena porque te puede dar dinero para que me votes en una elección, pero eso no es una coima. De pronto con los nuevos reglamentos sí lo es", explicó.

Figueredo señaló que "nadie sabía lo que ganaba nadie”.

“En un tema, el presidente de la AUF, el de la AFA, el de Colombia, tenían una entrada de US$ 400 mil que cobraban ellos. Depende de la importancia del trabajo que se hacía. Una cosa era controlar un partido, otra irse a otro país 35 días. Eso lo determinaba la empresa que tenía los derechos. No fue delito en Argentina ni en Perú, no fueron presos", sostuvo.

0000706354.webp Eugenio Figueredo, vicepresidente de la Conmebol.

Consultado sobre el entonces presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, Figueredo afirmó que este recibió de parte de Conmebol US$ 400 mil y que se los pagó personalmente.

En 2017 Bauzá declaró que fue el único presidente de Sudamérica que no fue investigado por el FBI en el marco del FIFAGate porque nunca se llevó ningún dinero que no le correspondía, algo que fue probado ante la Justicia.

Sin embargo, Figueredo dio su versión: "Cuando el fiscal Gómez me dijo 'acá es toda la verdad porque si usted miente, este convenio se anula automáticamente'. Cuando llegó a los presidentes me pregunta por los presidentes que habían tomado el dinero y le dije que eran de nueve países. '¿Y Uruguay?' 'Uruguay también' porque al presidente de Uruguay que era Bauzá le había traído yo el dinero como le trajo un montón de veces los sueldos de dos o tres meses que no cobraba y se lo traía, o lo venía a buscar a casa. Era US4 400 mil. Se cobraba eso por año. Solo los presidentes. A Bauzá se los entregué yo. Vino a buscar primero US$ 200 mil a casa y luego los otros US$ 200 mil. El único que no cobró fue el chileno", dijo en referencia a Harold Mayne Nicholls.

¿Por qué no lo constató nunca la Justicia? le preguntaron: "Porque en un careo es la palabra de uno contra la palabra de otro. Cuando terminó el juez que se quedó conmigo a firmar el acta me dijo: 'Tiene razón usted, pero no hay prueba contundente'. Sé que lo investigaron y no apareció. ¿Qué necesidad tengo de decirlo en una nota? Ya lo dije en el Juzgado. Cuando lo negó, le pregunté al fiscal si podía interrogarlo yo, pero el abogado de él dijo que el que preguntaba era el fiscal. Me hubiera gustado preguntarle".

"Yo nunca creí que cometí un delito, me pagaban por trabajar, si no iba, no me pagaban. Es claro. Si pudiera volver para atrás trataría de evitarlo por lo que pasó con mi familia", concluyó.